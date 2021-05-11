В этом сезоне бренды рекомендуют носить шорты с удлиненными жакетами и пиджаками с мужского плеча.

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Versace рекомендуют стилизовать яркие шорты с другими цветными элементами гардероба, следуя технике колорблок.



Трендовые шорты весна – лето 2021 / Vogue

Michael Kors в своей коллекции показали с шортами стильный офисный дресс-код. Дизайнер дополнил аутфит модели серой водолазкой и жакетом. Такой look можно примерить в прохладную погоду, а в жаркие дни вместо водолазки одеть топ, легкую блузу или футболку.



Трендовые шорты весна – лето 2021 / Vogue

Ультракороткие шорты также представили в своих коллекциях Emporio Armani и Etro. Модели с декором и накладными карманами стоит дополнять трикотажными рубашками или шифоновыми блузами.



Трендовые шорты весна – лето 2021 / Vogue



Трендовые шорты весна – лето 2021 / Vogue

Dior во время показа продемонстрировали настоящий летний образ, состоящий из кроп-топа и мини шортов. Креативный директор бренда Мария Грация Кюри советует довершать флористический ансамбль шелковым платком, массивными серьгами и плетеными сандалиями.



Трендовые шорты весна – лето 2021 / Vogue

Бренд Аlaia также сделали ставку на животные принты. Леопардовый total look лучше всего сопроводить однотонной обувью без лишних декоративных элементов.



Трендовые шорты весна – лето 2021 / Vogue

Дизайнер Celine Эди Слиман представил шорты из кожи. Такой вариант идеально подойдет для городских прогулок. Их можно носить с балетками, сандалиями, сабо или туфлями на каблуке.



Трендовые шорты весна – лето 2021 / Vogue

Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло создал бельевую эстетику, поэтому шелковые мини шорты предлагает носить с блузами.



Трендовые шорты весна – лето 2021 / Vogue