Стилист София Коэльо каждый день публикует новые выходы. Девушка хорошо разбирается в трендах, поэтому на своих примерах показывает актуальные элементы гардероба. В инстаграме девушки можно найти немало аутфитов – от спортивных до классических. В этот раз мы решили рассказать об актуальных костюмах, которые в этом сезоне будут носить все.

Костюм – вещь не только стильная, но и практичная. Классические костюмы можно одевать не только на официальные события, но и для будничных прогулок. А вот спортивные костюмы выручат всегда, если не знаете, что одеть.

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Стилистка София Коэльо, за инстаграм-страницей которой следят более полумиллиона человек, охотно демонстрирует громкие тренды текущего сезона. Кроме этого, модница умеет прекрасно стилизовать свой наряд и на собственном примере показывать, как можно безупречно выглядеть.

В ее арсенале одежды – жакеты, свитшоты, джинсы, брюки, юбки, лоферы, кроссовки, сумки и множество другой одежды. Чаще всего София появляется в костюмах. Она любит их одевать на прогулки и демонстрировать стильные образы. Все представленные ей костюмы – особенно актуальны в этом сезоне.

Костюм из мини-юбки и укороченного жакета

Этой весной в моде жакеты до талии. Визуально они будут добавлять несколько сантиметров роста, а также выделяться на фоне других фасонов. Модницы чаще всего одевают в пару к укороченному жакету мини-юбку. Выглядит такой аутфит довольно стильно и привлекательно.

На своем примере София показала, что костюм коричневого цвета можно замиксовать с серым топом, поясной сумкой и сапогах на каблуке с острым носком. Стилистка крайне редко распускает волосы, впрочем решила добавить образу расслабленности и нежности и не обременять его строгими хвостами или пучками.

Костюм мятного цвета

Модница любит практичную одежду, поэтому часто надевает спортивные костюмы. На этот раз девушка показала костюм цвета мяты, состоявший из объемного худи и широких брюк с разрезами, которые в этом сезоне на пике популярности.

Такой образ София застилала с белым топом, белой повязкой на голове и зеленой сумкой-багетом.

Серый спортивный костюм

Такой костюм не выходит из моды никогда. У него нет временных рамок, ведь носить его можно во все времена года. Весной такой костюм идеально впишется для любых выходов за пределы дома.

Надевайте трендовый блейзер, а вместо ботинок выбирайте кроссовки. Для удобства выберите сумку-бананку и отправляйтесь на прогулку по парку или городу.

Трикотажный костюм

В сети новых оборотов набирает трикотажный костюм. Моду на определенные элементы гардероба мы преимущественно черпаем из инстаграма, ведь именно в своих профилях модные инфлюенсеры показывают стильные аутфиты. Ранее трикотажный костюм демонстрировала на себе шведская модель Эльза Госк. Не обошлась без актуального костюма София Коэльо.

Девушка выбрала молочный трикотажный костюм, состоявший из жилета и шортов. Стилисты также отмечают, что модный жилет, который мы ранее привыкли сочетать с рубашками, весной стоит носить с базовой белой футболкой. Таким методом воспользовалась София. Ее образ довершили молочные гетры, белые лоферы и стильная сумка-полумесяц.