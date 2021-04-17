Весна в этом году несколько затянулась, но это не повод грустить. До настоящего тепла осталось совсем немного, поэтому пора выбирать юбку, которую вы будете выгуливать в этом году. Выбор дизайнеры представили большой, поэтому выбирайте из подборки именно ту модель, которая вам больше всего понравилась.

Даже если в вашем гардеробе уже есть любимая единица, девушкам никогда не помешает добавить в ассортимент еще одну. Да и грех не приобрести еще одну модель, ведь их выбор просто потрясающий.

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Дизайнеры представили юбки для смелых модницы из полупрозрачной ткани и трендовые в цветочный принт, которые дополнят нежный романтический верх в виде блузы или базового жакета.

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В наших образах преобладают брюки и джинсы, впрочем, юбку значительно недооценивают, ведь она прекрасно сочетается с кроссовками, лоферами, резиновыми сапогами и сапогами на каблуке, а также к ней подходит верхняя одежда в виде пальто, тренча или кожаной куртки.

Не ограничивайте себя в юбках этого сезона, добавьте к своему образу немного праздничности и элегантности. Выбрать интересную модель для ваших аутфитов вам поможет подборка актуальных юбок, которые уже носят ведущие фэшионисты.

С пайетками (блестками)

"Варианты, которые для многих ассоциируются с новогодними корпоративами, будут особенно популярными в этом году в комбинации с кэжуальными топами, блейзерами и футболками. Подойдет такой аутфит как на шумную вечеринку, так и на прогулку с подругами", – отмечается в заметке.



Стильные юбки 2021 года / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные юбки 2021 года / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Из легких динамических тканей

В этом году актуально будет смотреться сатин, шелк, батист или шифон. Крой и стилевой вектор остаются на ваш выбор. Такие платья в теплую погоду обеспечат вам ощущение легкости и свободы.



Стильные юбки 2021 года / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные юбки 2021 года / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Сетчатые

"Довольно необычный вид юбок, однако тем и интересен. Если вам надоели кожаные и денимовые варианты, то самое время для поиска модели с "сеткой рыбака". Необычный элемент придаст завершенности образу и однозначно станет изюминкой вашего гардероба", – пишут стилисты.



Стильные юбки 2021 года / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Полупрозрачные

Модели из полупрозрачных материалов в этом году особенно популярны. Чтобы не переиграть с откровенностью, сочетайте такие юбки с плечевыми изделиями в стиле кэжуал (футболка) или официально-деловом (блейзер).



Стильные юбки 2021 года / Фото из инстаграма Pump Your Studio

В цветочный принт

"Этот вариант будет смотреться актуально и с женственными мюлями или балетками, и с сандалиями в мужском стиле. Цветы сразу добавят весеннего настроения и нотку романтизма в образ", – говорится на инстаграм-странице.



Стильные юбки 2021 года / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Асимметричные

Асимметричных платьев этого сезона можно найти множество – с вырезом, декором, распоркой или драпировкой. Такие юбки легко могут стать акцентом в аутфите и даже в сочетании с белой футболкой будут смотреться уместно и стильно.



Стильные юбки 2021 года / Фото из инстаграма Pump Your Studio