Классический клеш и микс фактур: актуальные фасоны джинсов на сезон весна – лето 2021
Ни один показ модных дизайнеров не обходится без появления денима на моделях. Джинсы давно стали не только базовым элементом гардероба, но и нашей ежедневной необходимостью. Какие фасоны именитые дизайнеры советуют носить в этом сезоне – читайте в материале.
Источник:Marie Claire
Valentino и Alberta Ferretti советуют сочетать классические силуэты джинсов с богемным верхом. Для Celine и Etro брюки стали символами их уникальной эстетики.
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Грамотно подобранный фасон джинсов имеет все шансы стать вашей любимой одеждой в гардеробе. Благодаря своей практичности и удобству модные джинсы довольно часто становятся выбором современных модниц и главной изюминкой их аутфита.
В этом сезоне представлено такое многообразие джинсов, что каждая девушка сможет найти свой идеальный фасон учитывая особенности фигуры и собственные предпочтения.
- Классический клеш
Классический клеш от колена – главный тренд не только этого сезона, но и года. Эта простая и универсальная модель, к которой еще не все привыкли, позволит вам выглядеть достаточно женственно. Надевайте такие джинсы под кроссовки, босоножки или туфли-лодочки. Идеальным дополнением станет рубашка оверсайз, водолазка, жакет или романтическая блузка.
Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire
- Классические прямые
Классические прямые джинсы всегда будут актуальными, ведь это устоявшаяся база, которую не перебьют никакие тренды. Valentino отмечает, что основная формула успешного образа весной заключается в сочетании эксцентричных блуз с воланами с классическими джинсами.
Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire
- Светлые джинсы
В этом сезоне светлые джинсы будут особенно актуальны. Alberta Ferretti представили на показе силуэт из 1980-х с его высокой посадкой, зауженные к низу, с возможностью их подкатить. Оригинальный пояс на белых или молочных джинсах подчеркнет изящество изделия.
Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire
- Цветные джинсы
Во время показа весенне-летней коллекции консервативный бренд Chanel удивил своих поклонников появлением модели в розовых джинсах. Изделия размера оверсайз с завышенной талией сочетайте с туфлями и кроссовками в паре с топами и расстегнутыми рубашками.
Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire
- Оригинальные формы
Итальянский дух свободы, расслабленности и эксцентричности особенно ярко ощущается в весенне-летней коллекции 2021 бренда Mario Dice. Обращайте внимание на джинсы высокой посадки, оригинальный клеш и волнистый подол.
Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire
- Микс фактур
Dolce & Gabbana предлагают использовать укороченный вариант классических джинсов, дополнив свое творение не только асимметричной фактурой, но и дырчатыми деталями.
Если такой вариант для вас слишком смелый, то выбирайте джинсы разных цветов. К примеру, модель, где одна штанина черная, а другая белая, будет смотреться довольно оригинально.
Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire
- Широкие джинсы
Широкие джинсы, вдохновленные эстетикой хиппи, в предыдущем сезоне представляли Gucci, а теперь этим фасоном увлекся модный дом Etro, который любит использовать в своих коллекциях достояния индийских народов.
Широкие джинсы с симметричными дырками – тренд для смелых модниц. Миксуйте их с бомберами, косухами, худи и свитшотами оверсайз.
Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire
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