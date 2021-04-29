Ни один показ модных дизайнеров не обходится без появления денима на моделях. Джинсы давно стали не только базовым элементом гардероба, но и нашей ежедневной необходимостью. Какие фасоны именитые дизайнеры советуют носить в этом сезоне – читайте в материале.

Valentino и Alberta Ferretti советуют сочетать классические силуэты джинсов с богемным верхом. Для Celine и Etro брюки стали символами их уникальной эстетики.

Смотрите также 6 модных француженок, которые научат вас одеваться, как настоящие парижанки

Грамотно подобранный фасон джинсов имеет все шансы стать вашей любимой одеждой в гардеробе. Благодаря своей практичности и удобству модные джинсы довольно часто становятся выбором современных модниц и главной изюминкой их аутфита.

В этом сезоне представлено такое многообразие джинсов, что каждая девушка сможет найти свой идеальный фасон учитывая особенности фигуры и собственные предпочтения.

Классический клеш

Классический клеш от колена – главный тренд не только этого сезона, но и года. Эта простая и универсальная модель, к которой еще не все привыкли, позволит вам выглядеть достаточно женственно. Надевайте такие джинсы под кроссовки, босоножки или туфли-лодочки. Идеальным дополнением станет рубашка оверсайз, водолазка, жакет или романтическая блузка.



Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire

Классические прямые

Классические прямые джинсы всегда будут актуальными, ведь это устоявшаяся база, которую не перебьют никакие тренды. Valentino отмечает, что основная формула успешного образа весной заключается в сочетании эксцентричных блуз с воланами с классическими джинсами.



Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire

Светлые джинсы

В этом сезоне светлые джинсы будут особенно актуальны. Alberta Ferretti представили на показе силуэт из 1980-х с его высокой посадкой, зауженные к низу, с возможностью их подкатить. Оригинальный пояс на белых или молочных джинсах подчеркнет изящество изделия.



Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire

Цветные джинсы

Во время показа весенне-летней коллекции консервативный бренд Chanel удивил своих поклонников появлением модели в розовых джинсах. Изделия размера оверсайз с завышенной талией сочетайте с туфлями и кроссовками в паре с топами и расстегнутыми рубашками.



Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire

Оригинальные формы

Итальянский дух свободы, расслабленности и эксцентричности особенно ярко ощущается в весенне-летней коллекции 2021 бренда Mario Dice. Обращайте внимание на джинсы высокой посадки, оригинальный клеш и волнистый подол.



Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire

Микс фактур

Dolce & Gabbana предлагают использовать укороченный вариант классических джинсов, дополнив свое творение не только асимметричной фактурой, но и дырчатыми деталями.

Если такой вариант для вас слишком смелый, то выбирайте джинсы разных цветов. К примеру, модель, где одна штанина черная, а другая белая, будет смотреться довольно оригинально.



Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire

Широкие джинсы

Широкие джинсы, вдохновленные эстетикой хиппи, в предыдущем сезоне представляли Gucci, а теперь этим фасоном увлекся модный дом Etro, который любит использовать в своих коллекциях достояния индийских народов.

Широкие джинсы с симметричными дырками – тренд для смелых модниц. Миксуйте их с бомберами, косухами, худи и свитшотами оверсайз.



Актуальные джинсы весенне-летнего сезона / Marie Claire