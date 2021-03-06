2021 год подготовил нам множество интересных моделей, среди которых основную позицию возглавляют широкие джинсы, окончательно вытеснившие узкие скини. В 2021 году актуальными будут классические прямые, декорированные узорами, а также укороченные модели с подкатываниями.

В каждом сезоне дизайнеры предлагают нам много новых и интересных моделей джинсов. В этом году на модный Олимп выходит настоящий деним из натурального хлопка.

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Хотя тренды и тенденции из сезона в сезон повторяются, новинки всегда всем нравятся благодаря оригинальности и свежей идее.

Именно джинсам – одному из самых любимых элементов гардероба – мы всегда радушно говорим: "Да!". Актуальные модели джинсов имеют много вариантов стилизации образов. Мы надеваем джинсы на отдых, или на работу, независимо от возраста и типа фигуры. Именно поэтому стилисты выделили модели, которые чаще всего будут встречаться нам на полках в масс-маркете.

Зимой джинсы прекрасно смотрятся в паре с пуховиком, дубленкой или пальто. Весной и летом идеальным аутфитом считаются лаконичные джинсы и базовая белая футболка. Осенью джинсы становятся незаменимым атрибутом для образов с куртками-косухами, тренчами и безрукавками.

Актуальные джинсы 2021

Прямые джинсы – классическая и очень универсальная модель. Такую базовую вещь простого кроя стоит иметь в своем гардеробе всем девушкам.



Актуальные джинсы 2021 / Фото из Instagram / @stilnodostupno



Актуальные джинсы 2021 / Фото из Instagram / @stilnodostupno

Широкие джинсы стали очень популярными в этом сезоне и не покинут ведущие позиции в 2021 году. Тренд на эту модель уже набирает обороты.



Актуальные джинсы 2021 / Фото из Instagram / @stilnodostupno

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Пэчворк. Если вам сложно определиться с оттенком денима, то попробуйте вариации с пэчворком или модели со штанинами разных цветов – от бледно-голубого до темно-синего денима.



Актуальные джинсы 2021 / Фото из Instagram / @stilnodostupno



Актуальные джинсы 2021 / Фото из Instagram / @stilnodostupno

Необычный крой. Большой акцент переместился в верхнюю часть изделий (косые застежки, защипы "огромные джинсы" и т.д.).



Актуальные джинсы 2021 / Фото из Instagram / @stilnodostupno

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Подвороты. Укороченные джинсы с подворотами вновь набирают популярность.



Актуальные джинсы 2021 / Фото из Instagram / @stilnodostupno

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Принты и декор. Если вы любите эксперименты и необычные решения, то такие варианты для вас. Стоит отметить, что джинсы такого плана будут выступать акцентом в образе.



Актуальные джинсы 2021 / Фото из Instagram / @stilnodostupno

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Вареники. Такая модель джинсов снова врывается в моду, и стоит отметить, что в этом году эта модель будет занимать не последние позиции.



Актуальные джинсы 2021 / Фото из Instagram / @stilnodostupno

Цветные джинсы. Джинсы классических оттенков будут актуальны всегда, но если вам захочется как-то разнообразить свой гардероб, то обратитесь к цветному денима. Цветные джинсы сочетайте с базовыми оттенками и насыщенными цветами прибегая к колорблокингу.



Актуальные джинсы 2021 / Фото из инстаграма