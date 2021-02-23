Уже вскоре мы сменим свои пуховики и шубы на элегантные и комфортные пальто. В новом сезоне дизайнеры сделали акцент на двубортный силуэт и представили не только классические вариации, но и современные.

Двубортные пальто – это актуальная и стильная вещь в гардеробе каждой модницы независимо от сезона. Ранее подобные пальто носила принцесса Диана и Жаклин Кеннеди, а теперь это одна из любимых вещей верхней одежды в гардеробах Хейли Бибер, Кэти Холмс и многих других звезд стритстайла.

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Двубортное пальто – это идеальный вараинт для повседневных встреч и официальных мероприятий. В коллекции весна-лето 2021 дизайнеры представили приталенные пальто, элегантные со стилистическими деталями в виде золотых пуговиц, пальто свободного кроя с расслабленным стилем.



Трендовые пальто весны 2021 / Vogue

В новом сезоне любители нестандартного кроя могут обратить внимание на пальто с акцентными рукавами. Некоторые дизайнеры поэкспериментировали с объемом, длиной и силуэтом.

Fendi представили белое пальто с расклешенными рукавами, Alexander McQueen предложил силуэт в виде пышных рукавов, подобных крыльям бабочек, а Max Mara украсили классическое бежевое пальто с помощью собранных рукавов у запястий.



Трендовые пальто весны 2021 / Vogue

Трендовые пальто весны 2021 / Vogue

Трендовые пальто весны 2021 / Vogue

Трендовые пальто весны 2021 / Vogue

Трендовые пальто весны 2021 / Vogue

Трендовые пальто весны 2021 / Vogue

Трендовые пальто весны 2021 / Vogue