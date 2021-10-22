Для восходящей звезды кинематографа, которая сыграла одну из главных ролей в 1 сезоне сериала "Игра в кальмара", съемки для глянца проходили не впервые. 27-летняя девушка ранее снималась для таких изданий, как Vogue и Harper's BAZAAR. Также она дефилировала для самых знаменитых брендов, среди которых Chanel, Roberto Cavalli, Hermès, Acne Studios, Tod's, Jacquemus и Fendi.

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Для корейского глянца Хо Ен Чон позировала сразу для трех обложек в наряде от бренда Saint Laurent. Недавно креативный директор бренда Николя Жескьер пригласил знаменитость стать амбасадором бренда.

В 2016 году Хо Ен Чон участвовала в показе французского бренда, а в 2017 году снялась в кампании Ready-to-wear. Теперь знаменитость часто надевает наряды от известного Модного дома.

В сети уже появились кадры из фотосессии корейского глянца Vogue. Актриса позировала перед фотографом в салатовом платье. Она также примерила пышное платье розового цвета, красный велюровый костюм и платье в ромбовый принт.

27-летняя звезда даже позировала в фотостудии топлес. Она прикрыла обнаженную грудь руками, продемонстрировав стройное тело в черных колготках и туфлях на каблуках.



Хо Ен Чон снялась в фотосессии для глянца Vogue / Фото с инстаграма art8amby



Хо Ен Чон снялась в фотосессии для глянца Vogue / Фото с инстаграма art8amby



Хо Ен Чон снялась в фотосессии для глянца Vogue / Фото с инстаграма art8amby



Хо Ен Чон снялась в фотосессии для глянца Vogue / Фото с инстаграма art8amby



Хо Ен Чон снялась в фотосессии для глянца Vogue / Фото с инстаграма art8amby



Хо Ен Чон снялась в фотосессии для глянца Vogue / Фото с инстаграма art8amby