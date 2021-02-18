Гигант спортивной одежды Adidas присоединился к глобальной программе Fur Free Retailer и отказался продавать изделия из натурального меха. Зоозащитники отметили, что Adidas стал 1500 брендом, который присоединился к этой программе.

Adidas не продает продукцию из меха животных, впрочем, обязательство навсегда отказаться от меха покажет всем четкую позицию бренда относительно благосостояния животных.

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Беспокойство по поводу использования меха животных продолжает расти во всем мире. В последние годы более десятка европейских стран ввели запрет на производство меха, включая Норвегию, Бельгию и Нидерланды. Американский штат Калифорния вообще запретил продажу меха в магазинах.

Обязательство Adidas – выдающееся достижение для программы Fur Free Retailer, которая работает в 25 странах мира. В список компаний, отказавшихся от меха, входят Prada, Gucci, Zara, H&M и многие другие. К программе Fur Free Retailer также присоединились украинские бренды Andre Tan, Elenareva, Lake Studio, Ksenia Schnaider, BEVZA.

Мы очень рады приветствовать гиганта спортивной одежды Adidas как 1500-го бренда, который присоединился к нашей программе! Следуя сегодняшней политике отказа от меха, глобальный спортивный бренд занимает четкую позицию по защите животных,

– говорится в заявлении Fur Free Retailer

We are thrilled to welcome @adidas as the 1500th brand to join our #furfreeretailer program!

While adidas currently does not sell products made of animal fur, today's pledge to permanently renounce fur sees the brand take a clear stand on animal welfare. #AdidasFurFree pic.twitter.com/7pd9fdfiCi — FOUR PAWS (@fourpawsint) February 17, 2021

Компания Adidas с 2018 года закупает экологически чистый хлопок, а с 2024 года планирует использовать переработанный полиэстер. В этом году спортивный бренд выпустит первые кроссовки, которые будут созданы из переработанных материалов. Продукция Adidas также увеличивает продукцию созданную из веганской кожи.

Сторонниками экомеха стали Ralph Lauren, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Stella McCartney. Звезды стритстайла также выступают за использование экологического тренда.

Однако такой известный во всем мире бренд, как Saint Laurent до сих пор не отказался от использования меха. Недавно пользователи инстаграма обвиняли бренд в убийстве животных после того, как Энтони Вакарелло снял рекламу с Кейт Мосс, которая позировала в меховой шубе.