Fashion-вдохновение: 9 весенних образов Леони Ганне, которые вы захотите повторить
Инстаграм немки Леони Ганне – настоящий клондайк безупречных образов. Девушка обладает замечательным вкусом в выборе одежды, которую нарабатывала годами, умеет непринужденно и органично позировать, а благодаря высокому росту, белокурым волосам и искренней улыбке – приковывает внимание всех стритстайл-фотографов.
Источник:24 канал
За немецким инфлюэнсером следит в инстаграме более 3 миллионов человек, которые вдохновляются ее праздничными и будничными образами. Профиль Леони Ганне – настоящая сокровищница аутфитов, подсмотрев которые, можно создать безупречный образ под любое жизненное событие.
Обратите внимание 6 микротрендов, которые сделают ваш образ безупречным
Девушка любит яркие цвета и активно использует для создания образов технику колорблок. Впрочем, в ее гардеробе есть также немало пастельных и базовых цветов, с помощью которых она создает интересные повседневные аутфиты.
Блондинка является одной из самых влиятельных fashion-инфлюэнсеров мира. Она обожает богемные образы – элегантные и непринужденные – и создает дорогие аутфиты, которые состоят из люксового наряда. В гардеробе Леони есть все самые знаменитые бренды мира.
Коллекции ее одежды, обуви и сумок может позавидовать любая модница, ведь у нее найдутся все новинки и культовые модели известных марок. Леони умеет прекрасно миксовать одежду, обувь, украшения и сумки, поэтому именно на таких интересных образах остановимся и покажем на примере известного блогера 9 весенних образов, которые вы захотите повторить.
Черный + зелений
Спортивный костюм + кепка
Укороченный жакет + цветная сумка
Яркий свитер + кожаные штаны
Удлиненный салатовый жакет + сумка-хобо
Черный кожаный тренч + салатовые туфли
Классическое черное пальто + джогеры
Кепка + сапоги с квадратным носком на каблуке
Молочные брюки + жакет со свитером сверху
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