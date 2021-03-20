Инстаграм немки Леони Ганне – настоящий клондайк безупречных образов. Девушка обладает замечательным вкусом в выборе одежды, которую нарабатывала годами, умеет непринужденно и органично позировать, а благодаря высокому росту, белокурым волосам и искренней улыбке – приковывает внимание всех стритстайл-фотографов.

За немецким инфлюэнсером следит в инстаграме более 3 миллионов человек, которые вдохновляются ее праздничными и будничными образами. Профиль Леони Ганне – настоящая сокровищница аутфитов, подсмотрев которые, можно создать безупречный образ под любое жизненное событие.

Обратите внимание 6 микротрендов, которые сделают ваш образ безупречным

Девушка любит яркие цвета и активно использует для создания образов технику колорблок. Впрочем, в ее гардеробе есть также немало пастельных и базовых цветов, с помощью которых она создает интересные повседневные аутфиты.

Блондинка является одной из самых влиятельных fashion-инфлюэнсеров мира. Она обожает богемные образы – элегантные и непринужденные – и создает дорогие аутфиты, которые состоят из люксового наряда. В гардеробе Леони есть все самые знаменитые бренды мира.

Коллекции ее одежды, обуви и сумок может позавидовать любая модница, ведь у нее найдутся все новинки и культовые модели известных марок. Леони умеет прекрасно миксовать одежду, обувь, украшения и сумки, поэтому именно на таких интересных образах остановимся и покажем на примере известного блогера 9 весенних образов, которые вы захотите повторить.

Черный + зелений

Спортивный костюм + кепка

Укороченный жакет + цветная сумка

Яркий свитер + кожаные штаны

Удлиненный салатовый жакет + сумка-хобо

Черный кожаный тренч + салатовые туфли

Классическое черное пальто + джогеры

Кепка + сапоги с квадратным носком на каблуке

Молочные брюки + жакет со свитером сверху