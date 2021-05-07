Свой блог Кьяра Ферраньи начала вести более 10 лет назад. Тогда, студентка одного из юридических вузов, выставляла свои образы в социальную сеть Flickr. Неожиданно она начала набирать популярность, и тогда она задумалась о создании собственного блога и воплотила мечту в реальность.

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В блоге The Blonde Salad блондинка публиковала образы, в которых миксовала принты, создавая необычный стиль благодаря легкой небрежности и остроумному выражению лица на кадрах.

Сейчас за инстаграм-страницей Кьяры Ферраньи следит более 23 миллионов поклонников. Для итальянцев она №1 для подражания, и не только, ведь Ферраньи знают во всем мире. У инфлюенсерки есть собственный бизнес, контракты с ведущими брендами, многомиллионное состояние и даже попадание в рейтинг самых богатых блогеров в категории streetstyle по версии журнала Forbes.

Кьяра Ферраньи одной из первых улавливает модные тренды, перенося самые интересные дизайнерские идеи с подиумов на улицы Милана. В ее гардеробе есть культовые сумки Kelly Bag и Chanel 2.55, последняя модель сумки Louis Vuitton Coussin, кепка Ruslan Baginskiy и люксовые наряды от самых известных брендов.

Итальянская инфлюенсерша любит комфортную одежду, поэтому чаще всего предстает перед своей аудиторией в джинсах и кроссовках. Разнообразить аутфит Кьяра любит яркими жакетами и цветными сумками. В знаковый для модницы день Fashion 24 показывает ее стильные образы, которые можно легко повторить.