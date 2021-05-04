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К теме Насте Каменских – 34: самые популярные клипы соблазнительной певицы

В знаковый для певицы день Fashion 24 рассказывает о ее стильных образах на музыкальном шоу "Маска", в котором NK выступила звездным детективом.

Месяц назад состоялся феерический финал шоу. Во время каждого выпуска певица Настя Каменских демонстрировала всей стране невероятные образы.

Знаменитая исполнительница не только примерила соблазнительные наряды, но и кардинально меняла имидж с помощью парика. Да, однажды она появилась перед зрителями с прической каре и челкой.

NK каждый раз удивляла своими роскошными амплуа. Знаменитость с удовольствием надевала кожаные мини-платья, длинные платья с вырезами и из полупрозрачной ткани, а также эпатировала в платьях с объемными воланами.



Незабываемые образы NK / Фото из инстаграма "Звездный путь"



Незабываемые образы NK / Фото из инстаграма "Звездный путь"



Незабываемые образы NK / Фото из инстаграма "Звездный путь"



Незабываемые образы NK / Фото из инстаграма "Звездный путь"



Незабываемые образы NK / Фото из инстаграма "Звездный путь"



Незабываемые образы NK / Фото из инстаграма "Звездный путь"



Незабываемые образы NK / Фото из инстаграма "Звездный путь"



Незабываемые образы NK / Фото из инстаграма "Звездный путь"



Незабываемые образы NK / Фото из инстаграма "Звездный путь"