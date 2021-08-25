Скандинавские девушки любят сочетать женское платье с рукавами-буфами в паре с ботинками на массивной подошве, а шелковое платье с бейсболкой.

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Секрет скандинавского стиля заключается в том, что в одном образе можно смело миксовать супертренды (банты-ленты на блузке, меховые биркенштоки, блузы с воротником и классическую, но расслабленную одежду).

9 модных приемов скандинавок

Total look

Скандинавские модницы любят создавать образ в одном цвете. Матильда Джерф с радостью выходит на прогулку в сиреневой футболке и джинсах, а Анне Джогансе цветочный синий костюм сочетает с панамой, которая выполнена в технике кроше.



Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue

Отцовские кроссовки

Скандинавская звезда стритстайла Перниль Тейсбек говорит, что охотно сочетает кроссовки с платьями или офисным образом, поэтому советует этой осенью достать с полок серые New Balances и дополнять ими свои аутфиты.



Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue

Объемные платья

Пышное платье – самый известный предмет скандинавского гардероба. Последние несколько лет скандинавские бренды создают рукава-фонарики, делая платья, напоминающие кукольный наряд.



Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue

Жакеты

Скандинавские девушки умеют выделяться среди всех, даже если очень любят классические черные жакеты. На прогулку они выбирают от красного лакового жакета до бирюзового и ярко-желтого.



Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue

Пальто

Местные модницы откладывают на задний план тренчи и классические бежевые пальто, поскольку заявляют о себе яркими пальто. Они отдают предпочтение кожаным тренчкотам в стиле пэчворк, голубому пальто с искусственным мехом и длинному вязаному кардигану.



Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue

Сапоги на массивной подошве

Скандинавки обожают обувь на массивной подошве. Они ее прекрасно дополняют к удлиненным жакетам, кашемировым пальто и коричневым тренчам.



Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue

Блузки с воротником

Блузки скандинавских девушек – это настоящий деревенский шик с гиперболизированными широкими оборками на воротнике. Надевают они такие стильные изделия под сарафаны или заправляют в мини-юбку.



Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue

Вязаные жилеты

Жилеты, свитера и трикотажные поло были основой скандинавского гардероба к тому времени, как они перекочевали в гардеробы американцев. Осенью добавляйте в свои гардеробы вязаную вещь с объемным силуэтом или интересным рисунком – красочной полосой или градиентным мохером.



Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue

Длинные шарфы

Очень теплый аксессуар, который защищает от холода – это идеальный способ добавить яркости осенним аутфитам.



Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue