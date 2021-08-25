Скандинавские девушки любят сочетать женское платье с рукавами-буфами в паре с ботинками на массивной подошве, а шелковое платье с бейсболкой.
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Секрет скандинавского стиля заключается в том, что в одном образе можно смело миксовать супертренды (банты-ленты на блузке, меховые биркенштоки, блузы с воротником и классическую, но расслабленную одежду).
9 модных приемов скандинавок
Total look
Скандинавские модницы любят создавать образ в одном цвете. Матильда Джерф с радостью выходит на прогулку в сиреневой футболке и джинсах, а Анне Джогансе цветочный синий костюм сочетает с панамой, которая выполнена в технике кроше.
Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue
Отцовские кроссовки
Скандинавская звезда стритстайла Перниль Тейсбек говорит, что охотно сочетает кроссовки с платьями или офисным образом, поэтому советует этой осенью достать с полок серые New Balances и дополнять ими свои аутфиты.
Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue
Объемные платья
Пышное платье – самый известный предмет скандинавского гардероба. Последние несколько лет скандинавские бренды создают рукава-фонарики, делая платья, напоминающие кукольный наряд.
Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue
Жакеты
Скандинавские девушки умеют выделяться среди всех, даже если очень любят классические черные жакеты. На прогулку они выбирают от красного лакового жакета до бирюзового и ярко-желтого.
Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue
Пальто
Местные модницы откладывают на задний план тренчи и классические бежевые пальто, поскольку заявляют о себе яркими пальто. Они отдают предпочтение кожаным тренчкотам в стиле пэчворк, голубому пальто с искусственным мехом и длинному вязаному кардигану.
Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue
Сапоги на массивной подошве
Скандинавки обожают обувь на массивной подошве. Они ее прекрасно дополняют к удлиненным жакетам, кашемировым пальто и коричневым тренчам.
Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue
Блузки с воротником
Блузки скандинавских девушек – это настоящий деревенский шик с гиперболизированными широкими оборками на воротнике. Надевают они такие стильные изделия под сарафаны или заправляют в мини-юбку.
Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue
Вязаные жилеты
Жилеты, свитера и трикотажные поло были основой скандинавского гардероба к тому времени, как они перекочевали в гардеробы американцев. Осенью добавляйте в свои гардеробы вязаную вещь с объемным силуэтом или интересным рисунком – красочной полосой или градиентным мохером.
Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue
Длинные шарфы
Очень теплый аксессуар, который защищает от холода – это идеальный способ добавить яркости осенним аутфитам.
Стильные элементы гардероба скандинавского стиля / Фото Vogue