9 лучших образов на вечере LACMA Art + Film Gala: фантастические выходы знаменитостей

В Лос-Анджелесе состоялся юбилейный благотворительный вечер LACMA Art+Film. Светское мероприятие проходит под патронажем Леонардо Ди Каприо, а спонсируется Модным домом Gucci. На событие собрались звезды первой величины, которые продемонстрировали на красной дорожке свои безупречные образы.

Десятое ежегодное мероприятие посетили Хейли Бибер, Джаред Лето, Дакота Джонсон, Майли Сайрус, Билли Айлиш, Камила Морроне и другие.

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В музей искусств LACMA знаменитости пришли в роскошных платьях от ведущих модных брендов. Эль Фаннинг красовалась в прозрачном платье Gucci с многочисленными вырезами. Певица Майли Сайрус продемонстрировала на себе тренд на логоманию. Она пришла в белом костюме с надписью бренда Balenciaga.



Роскошные образы знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото из Getty Images



Роскошные образы знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото из Getty Images

Хейли Бибер выбрала для красной дорожки белое лаконичное платье от Saint Laurent, Джаред Лето выбрал белоснежный костюм, пиджак которого дополняли розовые пушистые рукава.



Роскошные образы знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото из Getty Images



Роскошные образы знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото из Getty Images

Светская львица Пэрис Гилтон и ее избранник Картер Реум выбрали свадебный образ. Блондинка выбрала роскошное белое платье, а ее бойфренд позировал перед камерами в синем костюме с бабочкой.



Роскошные образы знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото из Getty Images

Своим фантастическим образом поразила публику Сальма Хаек. Мексиканская актриса надела платье-бюстье с градиентом Gucci, а ее аутфит дополняло драгоценное колье.



Роскошные образы знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото из Getty Images

Певица Билли Айлиш выбрала платье с прозрачными вставками от Gucci. Главная героиня фильма "Пятьдесят оттенков серого" Дакота Джонсон также выбрала платье итальянского бренда.



Роскошные образы знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото из Getty Images



Роскошные образы знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото из Getty Images

Девушка Леонардо Ди Каприо Камила Марроне выбрала черное длинное платье от дизайнера Донателлы Версаче.



Роскошные образы знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото из Getty Images