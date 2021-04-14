14 апреля датской модели Жозефин Скривер исполнилось 28 лет. Одна из самых популярных "ангелов" Victoria's Secret покорила немало подиумов. Знаменитость дефилировала на показах самых знаменитых брендов, однако в повседневной жизни она одевается стильно и просто, а ее образ может повторить каждая модница.

В знаковый для манекенщицы день, Fashion 24 рассказывает о ее стильных образах, которые модель показывает поклонникам в своем инстаграме. За личной страницей Жозефин следит более 6 миллионов подписчиков, поэтому ее аутфитами вдохновляются немало фанатов.

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В 2011 году Скривер дебютировала в модельной карьере. На Неделе моды в Нью-Йорке она приняла участие в показе Calvin Klein. Появление на подиуме стройной и красивой модели стало триумфальным. Впоследствии она получила множество предложений от разных брендов. Манекенщица участвовала в показах Gucci, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Chanel, Yves Saint Laurent и Valentino.

В 23-летнем возрасте модель стала новым "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret. Во время нового показа модель появится в зрелищном наряде, полностью усыпанным стразами Swarovski. С тех пор звезда стала еще знаменитее. Ее начали приглашать для рекламы белья, одежды, на различные фотосессии и съемки для глянцев.

Жозефин любит стильно одеваться, впрочем, в период пандемии ее выходы стали редкими. В будничной жизни девушка предпочитает практичную и удобную одежду. Она создает образы, которые можно легко повторить.

Fashion 24 собрал лучшие аутфиты Жозефин Скривер, которыми можно вдохновиться и легко повторить.