Британка Алисия Родди широко популярна на просторах инстаграма. Девушка почти ежедневно публикует стильные образы, которыми вдохновляется более миллиона пользователей.

Стиль трендсеттера Алисии Родди можно описать двумя словами – деловой и спортивный. Девушка легко сочетает ультракороткие платья с кроссовками, а спортивные эластичные костюмы с удовольствием объединяет с жакетами.

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Модница показывает десятки способов, как носить жакеты разных цветов, худи, тренчи, широкие брюки, популярные косынку, панаму и бейсболку.

Инстаграм Алисии – настоящее сокровище стильных аутфитов. Внимательнее присмотревшись к образам и вдохновившись ими, можно составить для себя look, который подойдет для повседневных выходов, прогулок с друзьями или даже первого свидания.

Британка очень любит аксессуары, так что каждый ее образ наполнен многочисленными украшениями, сумкой, очками и головным убором.

Стильный инфлюэнсер Алисия Родди умеет легко сочетать базовые предметы гардероба, обожает волшебные и эффектные образы и не боится стильных экспериментов, ведь они у нее получаются просто непревзойденными.

Промониторив личную страницу Алисии в инстаграме, Fashion 24 собрал 8 невероятных образов, которые вас точно покорят и вы захотите повторить.

Жакет + спортивные брюки

Джемпер + велосипедки

Худи + сумка-багет

Тренч + широкие джинсы

Водолазка + удлиненный жакет

Свитшот + широкие джинсы

Кожаный тренч + панама

Светлый тренч + кожаные брюки