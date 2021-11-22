Самым большим преимуществом черного цвета является то, что любую фигуру он сделает визуально стройнее и более подтянутой. Модницы используют черный в верхней одежде, в свитерах, брюках, обуви и аксессуарах.

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Впрочем, как бы мы все не любили черный цвет, его стоит разбавлять яркими деталями, чтобы он не выглядел слишком мрачно.

Сумка

Черную одежду можно легко разбавить сумкой яркого цвета, которая легко выйдет на первый план. Светлые оттенки аксессуара легко сочетаются с черным цветом. Белая сумка удачно смягчит вид, добавляя романтических ноток в образ.

Эффектные образы total black с акцентными деталями / Фото из инстаграма

Наручные часы

В темных вещах хорошо выражены теплые тона. Для черной одежды, кроме украшений, также необходимы часы, особенно если он также золотых или бронзовых оттенков.

Эффектные образы total black с акцентными деталями / Фото из инстаграма

Белая обувь

Самое универсальное сочетание цветов – черное и белое. Для спортивного стиля выбирайте белые кроссовки или ботинки. Если вы хотите создать впечатление элегантности, сочетайте черную одежду с белыми или бежевыми туфлями на каблуке.

Эффектные образы total black с акцентными деталями / Фото из инстаграма

Яркая обувь

Если вы не боитесь ярких цветов, то разбавляйте свой образ модными неоновыми сапогами. Такая обувь сразу привлечет внимание окружающих.

Эффектные образы total black с акцентными деталями / Фото из инстаграма

Светлая рубашка

Рубашка и жакет довольно часто используется в образах. Отличный способ создать контраст – надеть светлую рубашку под черный жакет. Такой аутфит также прекрасно подойдет для офисного стиля.

Эффектные образы total black с акцентными деталями / Фото из инстаграма

Солнцезащитные очки

Очки – замечательное дополнение к любому образу. Белые, золотые или яркие оправы подчеркнут ваш хороший вкус и сделают акцент на лице.

Эффектные образы total black с акцентными деталями / Фото из инстаграма

Свитер завязанный на плечах

Модные блогеры в последнее время показывают стильные образы с добавлением свитера поверх жакета. К черному образу выбирайте серые, бежевые или пастельные тона, которые добавят правильные акценты.

Эффектные образы total black с акцентными деталями / Фото из инстаграма

Головной убор

Чтобы разнообразить свой образ, выбирайте шапки или панамы ярких цветов. В теплую погоду можете сделать ставку на стильные бейсболки.

Эффектные образы total black с акцентными деталями / Фото из инстаграма