8 моделей сумок, которые будут актуальны в сезоне осень – зима 2021/22

Если в 2020 году сумки были в так называемом "творческом отпуске" и находились на последнем месте в нашем гардеробе, то уже в этом году они заняли главное место при создании аутфита. Теперь сумка стала важным аксессуаром, который дополняет стильные элементы гардероба.
Сумка – самый любимый аксессуар девушек. Каждая модница имеет большую коллекцию сумок на все случаи жизни ко всем возможным образам.
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Модные сумки осенне-зимнего сезона во многом похожи на изделия из весенне-летних коллекций, впрочем, дизайнеры представили свежие новинки. Среди самых желанных осенних сумок оказались тоут, плюшевые изделия, в стиле диско, с замками и многие другие.
Тоут
Стилисты отмечают, что объемная сумка тоут – лучшая инвестиция сезона осень-зима 2021/2022. Бренды Hermès, Fendi и The Row представили вместительную сумку в классических коричнево-черных тонах.
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Цепи
Сумки с ручками-цепочками, которые сейчас популярны, не будет терять своих ведущих позиций в следующем сезоне. Осенью стоит только обратить внимание на цепочки ярких цветов, которые представили Ports 1961. Такая сумка идеально подойдет к яркому теплому шарфу.
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Плюшевые сумки
"Самая приятная тенденция осени – это сумки с пушистой и мягкой текстурой, которые можно прижать к телу, как собаку-терапевта", – пишет издание Vogue. Celine и Tod's представили варианты с короткой шерстью, а Miu Miu, Prada, JW Anderson и Chloé сделали ставку на лохматый искусственный мех.
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Многозадачные сумки
Осенью в моду войдут сумки с многочисленными карманами, отделениями для бутылки воды и маленькими мешочками для губной помады. Max Mara показали на модели сумку, которую надо надевать на бедра.
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
В стиле диско
Дизайнеры для нового сезона представили сумки декорированные, расшитые блестками и стеклянными бусинами. Gucci представили минодьер в форме сердца, которым уже осенью будут дополнять свои роскошные аутфиты звезды стритстайла.
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Мини и макси
Бренд Marni создал сумку, в которой поместится все, что вы пожелаете. Chanel, Moschino и Versace предложили сумку, в которую вы сможете положить антисептик, защитную маску и кредитную карточку.
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Замки
Навесные замки в новом сезоне возвращаются на застежки и ручки. Мэтью Уильямс ввел их в Givenchy, отсылаясь к замочкам на Мосту искусств в Париже, которые вешают влюбленные. Уже осенью сумки с навесными замками станут трендовым элементом образа.
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Обновленная классика
Фанаты моды решили отказаться от постоянно меняющихся модных тенденций и инвестировать средства в вневременное будущее. Именно поэтому лидеры модных домов вернулись на осенние подиумы. Не только бренды стремятся возродить свои любимые модели, но и модницы хотят сочетать свои образы с культовыми моделями.
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue
Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue