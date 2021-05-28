Сумка – самый любимый аксессуар девушек. Каждая модница имеет большую коллекцию сумок на все случаи жизни ко всем возможным образам.

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Модные сумки осенне-зимнего сезона во многом похожи на изделия из весенне-летних коллекций, впрочем, дизайнеры представили свежие новинки. Среди самых желанных осенних сумок оказались тоут, плюшевые изделия, в стиле диско, с замками и многие другие.

Тоут

Стилисты отмечают, что объемная сумка тоут – лучшая инвестиция сезона осень-зима 2021/2022. Бренды Hermès, Fendi и The Row представили вместительную сумку в классических коричнево-черных тонах.



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Цепи

Сумки с ручками-цепочками, которые сейчас популярны, не будет терять своих ведущих позиций в следующем сезоне. Осенью стоит только обратить внимание на цепочки ярких цветов, которые представили Ports 1961. Такая сумка идеально подойдет к яркому теплому шарфу.



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Плюшевые сумки

"Самая приятная тенденция осени – это сумки с пушистой и мягкой текстурой, которые можно прижать к телу, как собаку-терапевта", – пишет издание Vogue. Celine и Tod's представили варианты с короткой шерстью, а Miu Miu, Prada, JW Anderson и Chloé сделали ставку на лохматый искусственный мех.



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Многозадачные сумки

Осенью в моду войдут сумки с многочисленными карманами, отделениями для бутылки воды и маленькими мешочками для губной помады. Max Mara показали на модели сумку, которую надо надевать на бедра.



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

В стиле диско

Дизайнеры для нового сезона представили сумки декорированные, расшитые блестками и стеклянными бусинами. Gucci представили минодьер в форме сердца, которым уже осенью будут дополнять свои роскошные аутфиты звезды стритстайла.



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Мини и макси

Бренд Marni создал сумку, в которой поместится все, что вы пожелаете. Chanel, Moschino и Versace предложили сумку, в которую вы сможете положить антисептик, защитную маску и кредитную карточку.



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Замки

Навесные замки в новом сезоне возвращаются на застежки и ручки. Мэтью Уильямс ввел их в Givenchy, отсылаясь к замочкам на Мосту искусств в Париже, которые вешают влюбленные. Уже осенью сумки с навесными замками станут трендовым элементом образа.



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Обновленная классика

Фанаты моды решили отказаться от постоянно меняющихся модных тенденций и инвестировать средства в вневременное будущее. Именно поэтому лидеры модных домов вернулись на осенние подиумы. Не только бренды стремятся возродить свои любимые модели, но и модницы хотят сочетать свои образы с культовыми моделями.



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue



Актуальные сумки сезона осень – зима 2021/22 / Vogue