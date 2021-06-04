8 безупречных платьев от украинских дизайнеров: лучший выбор

Украине есть чем гордиться! У нас есть множество живописных мест для отдыха, талантливые писатели, известные музыканты и дизайнеры, одежду которых носят мировые знаменитости – от Джиджи Хадид до Мадонны.

Коллекции одежды наших дизайнеров – актуальные, оригинальные и трендовые. Перечислить лучших мастеров просто нереально, ведь брендов, которые представляют качественную и стильную одежду, на украинской модной арене становится все больше.

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Одежду от украинских дизайнеров выбирают такие звезды, как Ирина Шейк, Мэй Маск, Селин Дион, Белла Хадид, Джиджи Хадид, Карди Би, Майли Сайрус, Pink, Кэтрин Зета Джонс и многие другие.

Сегодня предлагаем вашему вниманию 8 украинских брендов, у которых можно найти идеальное весеннее платье.

Anna October

Дизайнер Анна Октябрь представила одну из чувственных коллекций сезона. Она умело играет элементами нижнего белья, сочетая их с фирменными элементами.

Обратите внимание на голубое длинное платье на тонких бретельках с сексуальным вырезом на спине. Именно такое платье считается сейчас горячим трендом.



Стильные платья от украинских дизайнеров / Vogue

BEVZA

Светлану Бевзу называют главной минималисткой украинской моды. Более 10 лет в своих коллекциях она не использует никаких сложных декоративных приемов.

Дизайнер достигает wow-эффекта после тонкого понимания, что ее клиентке нужно сегодня. Черное платье с вырезами на бедрах из коллекции весна – лето 2021 идеально это иллюстрирует.



Стильные платья от украинских дизайнеров / Vogue

Marianna Senchina

Бренд Marianna Senchina в этом сезоне представил коллекцию, навеянную романтическим настроением. Создавая наряд, дизайнер погрузилась в беззаботные 1960-е. В итоге получилось кокетливое платье, в котором можно даже пойти под венец.



Стильные платья от украинских дизайнеров / Vogue

GUDU

Украинский бренд GUDU лучше всего работает со строгим кроем, подчеркнутой линией плеча и узкой талией. Дизайнер Лаша Мдинарадзе своим принципам не изменяет из сезона в сезон.

В новой коллекции весна – лето 2021, она представила интерпретацию жакетов, превратив их в платье с волнистым подолом.



Стильные платья от украинских дизайнеров / Vogue

A.M.G.

Дизайнер Алена Беттяр для весенне-летней коллекции создала платье нежного сиреневого оттенка – одного из ключевых оттенков этой весны. В динамике асимметричный крой делает это изделие очень привлекательным.



Стильные платья от украинских дизайнеров / Vogue

POUSTOVIT

В новой коллекции Лиля Пустовит сделала цветочный принт главным и не прогадала, ведь цветочные платья сейчас ультрапопулярны. Особенно нежным выглядит молочное платье с нежной россыпью цветов на светлом фоне.



Стильные платья от украинских дизайнеров / Vogue

Atelier Handmade

Платье из новой коллекции Atelier Handmade несмотря на свою длину – абсолютно невесомое. Его можно надевать весной на прогулки и в летнее время, в нем абсолютно не будет ощущаться жара, ведь бренд работает с органическими материалами.



Стильные платья от украинских дизайнеров / Vogue

The Coat by Katya Silchenko

Катя Сильченко создала платье, которое было бы уместным в самых разнообразных жизненных ситуациях. Кожаное платье мини песочного оттенка впишется в любые ситуации.



Стильные платья от украинских дизайнеров / Vogue