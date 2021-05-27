С 15 лет дочь популярных актеров стала гостьей красных дорожек. В жизни красавица выбирает аутфиты в стиле 90-х, однако для красных дорожек чаще выбирает эффектные платья или комплекты, которые подчеркивают ее стройную талию.

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Несмотря на то, что рост девушки далек от модельного (всего 160 сантиметров), она смогла себя раскрыть не только перед объективами фотокамер и сняться для десятков обложек самых известных глянцев, но и дефилировать на показе Chanel.

Лили-Роуз Депп очаровала Карла Лагерфельда и стала в 2015 году его музой. Он пригласил 16-летнюю красавицу стать лицом популярного французского бренда. Став самым молодым лицом бренда, дочь звездных родителей приняла участие в съемках рекламной кампании аромата Chanel No.5 L'Eau.

Впоследствии девушку пригласили такие популярные издания как Love, Vogue France, ELLE France, Vogue UK, Vogue Japan для съемок в фотосессиях, поэтому за несколько лет модельной карьеры 22-летняя знаменитость может похвастаться немалыми достижениями.

Чаще всего для красных дорожек и выходов в свет Лили-Роуз Депп выбирает наряды от бренда Chanel. У девушки есть множество платьев, костюмов и жакетов от любимой марки. Юная звезда любит надеть платье с глубоким вырезом или продемонстрировать плоский живот, хотя ее образы никогда не выглядят вызывающе. Скорее модные эксперименты знаменитости чаще вызывают восхищение, чем осуждение.

Лучшие выходы Лили-Роуз Депп



Стильные выходы Лили-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильные выходы Лили-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильные выходы Лили-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильные выходы Лили-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильные выходы Лили-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильные выходы Лили-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильные выходы Лили-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильные выходы Лили-Роуз Депп / Фото з Pinterest