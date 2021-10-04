76-летняя Хелен Миррен вышла на подиум во время показа L'Oréal Paris: впечатляющий образ

Популярный косметический бренд L'Oréal Paris в рамках Недели моды в Париже провел свой четвертый показ Le Défilé L'Oréal Paris в поддержку прав женщин. На шоу пригласили немало знаменитостей, но больше всего зрителей поразило на подиуме появление 76-летней актрисы Хелен Миррен.

3 октября прошел показ знаменитого бренда в Parvis des Droits de L'Homme – месте, где была впервые принята Всеобщая декларация прав человека.

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Главная тема мероприятия – расширение прав и возможностей женщин. Бренд L'Oréal Paris стремится оказывать поддержку женщинам во всем мире. Эта главная ценность, которая лежит в основе философии бренда, далее воплощается в учебной программе Stand Up Against Street Harassment, разработанной для борьбы против домогательств в общественных местах и предоставление женщинам возможности свободно перемещаться без страха.

76-летняя актриса Хелен Миррен, ставшая звездой показа – поклонница естественного старения. Знаменитость появляется на красных дорожках с минимальным мейкапом и просит не ретушировать ее морщины. Впрочем, для показа визажисты сделали для звезды необычный образ.

Актриса предстала перед камерами с массивными черными стрелками и коричневыми губами. Хелен Миррен вышла на подиум в черном костюме с пайетками, состоявший из приталенного жакета и брюк.

Дерзкий образ дополнили босоножки черного цвета на массивной подошве, собранный пучок и массивные серьги.



Хелен Миррен на показе L'Oréal Paris / Фото из Getty Images



Хелен Миррен на показе L'Oréal Paris / Фото из Getty Images

Кроме популярной знаменитости, для зрителей еще одной неожиданностью было увидеть на показе звезду сериала "Игра престолов" Николая Костера-Вальдау, который прославился ролью Джейми Ланистера со своей дочерью Филиппой.



Николай Костер-Вальдау со своей дочерью / Фото из Getty Images