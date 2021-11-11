Впервые модель и диетолог Мэй Маск посетила Украину в 2017 году. Тогда она приехала в рамках бизнес-конференции. Мама миллиардера и основателя Tesla и Space X в этом году снова вернулась в Киев.

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Во время второго приезда модель и писательница презентовала свою книгу "Женщина, которая имеет план". Кроме этого, она имела выступление на закрытом мероприятии, получив приглашение от бизнесвумен и основательницы международной платежной системы LEO Алены Шевцовой. Также Мэй Маск встретилась с Галиной Падалко директором по коммуникациям издательства Vivat.

На встречу знаменитость надела длинное синее платье с плиссированными вставками и глубоким разрезом на ноге. Эффектное платье от украинского дизайнера Надежды Дзяк стоит более 10 тысяч гривен. Мэй сделала стильную прическу, насыщенный макияж в коричневых тонах и дополнила образ черными ботинками. Ее образ довершал бежевый клатч Dior с монограммой бренда.

"Когда я познакомилась с моими украинскими издателями, то была полна волнения. Им удалось перевести мою книгу, издать ее, а затем сделать бестселлером во время пандемии", – написала Мэй Маск в своем инстаграме.

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Мэй Маск позирует в платье от украинского бренда Nadya Dzyak