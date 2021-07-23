7 трендовых вещей, которые сделают вас звездой стритстайла: фото

Стиль звезд стритстайла всегда выделяется среди других особой помпезностью, помноженной на трендовую составляющую. В ход идут последние новинки, которые представили дизайнеры на неделях моды и аксессуары, которые удачно дополняют аутфит.

Уличный стиль уже давно стал масштабным модным течением. Звезды стритстайла часто пренебрегают общепринятыми правилами, показывая в своих образах полную свободу выбора комбинаций и сочетаний.

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Streetstyle – это смешение разнообразных тенденций, пропущенных сквозь призму собственного стиля. Образы уличной моды состоят из непринужденности, комфорта, удобства и переплетения разных элементов спортивного, повседневного и других стилей. Какие элементы гардероба помогут вам создать стритстайл-образ – читайте далее.

Джинсы с низкой посадкой

В этом году завышенную талию вытеснили джинсы с низкой посадкой из нулевых, которая нередко демонстрирует нижнее белье. Джинсы с заниженной талией с добавлением трендового кроп-топа создают стильный тандем.

Кроп-топ

Лето 2021 года просто невозможно представить без кроп-топа. Он позволяет создать невероятное количество образов с джинсами, брюками, юбками, бермудами и велосипедками. Также популярными в этом сезоне являются бюстье – асимметричные, корсетного типа, с изящными завязками и воздушными рукавами-фонариками.

Жакет оверсайз

Маскулинный жакет с мужского плеча надолго поселился в женском гардеробе. Любой современный образ трудно представить без этого современного элемента гардероба. Сейчас мы жакет надеваем с костюмными брюками, джинсами, шортами и юбками. Число сочетаний образов с жакетом просто бесконечное, поэтому это изделие точно должно быть в вашем шкафу.

Цепочка на шею

Золотистая или серебристая цепочка на шее не покидает нас уже несколько сезонов. Она один из самых желанных аксессуаров и настоящий мастхэв уличной моды. Лучше всего такая цепочка смотрится с верхом в неброских тонах, который не перетягивает внимание от акцентной детали образа.

Платок на голову

В этом сезоне список трендовых аксессуаров пополнил платок. Такая эффектная деталь образа не только защищает от солнечных лучей, но и служит прекрасным дополнением к стилизации аутфита.

Платок на голове прекрасно сочетается с джинсами, брючными костюмами и платьями. Образ с платком можно довершить солнцезащитными очками в духе Одри Хепберн.

Корсет

Создать соблазнительный и сексуальный образ этого сезона поможет корсет. Если он раньше был деталью нижнего белья, то сейчас он трансформировался в полноценный элемент гардероба. Летом стилисты советуют носить корсет с джинсами, юбками, накинув сверху по желанию жакет.

Яркая сумка

Полноценный гардероб сложно представить без такого необходимого аксессуара, как сумка. Это лето предлагает модницам много ярких цветов, без которых невозможно обойтись. Выбирайте сумки-багеты, стеганые или на цепочке. Главное правило – ваша сумка должна быть яркой и стать главной изюминкой вашего образа.