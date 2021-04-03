За инстаграм-стилисткой Софией Коэльо следит более полумиллиона человек. Девушка умеет стильно одеваться и охотно выгуливает громкие тренды сезона. Трендсеттер довольно часто демонстрирует наряды из масс-маркета, поэтому ее аутфитами вдохновляются множество модниц.

София Коэльо – настоящий эксперт в области базового гардероба. Она умело комбинирует цветовые палитры, простые силуэты и супермодные детали.

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Образы Софии Коэльо кажутся простыми и гениальными одновременно. Девушка легко сочетает необычные приемы, а поклонники сразу распознают ее уникальный стиль. Португальская стилистка прекрасно себя зарекомендовала среди ведущих трендсеттеров, поэтому на ее образы обращают такие именитые издания как Vogue, Elle, Harper's Bazaar и другие.

Модница хорошо разбирается в монохромном наряде и знает, как грамотно подчеркнуть каждую деталь. Каждый новый выход стилистки Софии Коэльо хочется разглядывать, ведь она умеет хорошо из простых базовых вещей создать красивые аутфиты.

Fashion 24 предлагает остановиться в стильных образах Софии Коэльо и показать на примере известной блогерши 7 весенних образов, которые вы захотите повторить.

Косынка + высокие сапоги на каблуке

Широкие джинсы + кардиган

Мини-юбка плиссе + белая рубашка

Белый total look

Свитшот оверсайз + спортивные штаны

Джинсы + топ + рубашка оверсайз

Длинное платье + кожаный жакет + лоферы