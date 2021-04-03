Fashion-вдохновение: 7 образов стилистки Софии Коэльо, которые вы захотите повторить
За инстаграм-стилисткой Софией Коэльо следит более полумиллиона человек. Девушка умеет стильно одеваться и охотно выгуливает громкие тренды сезона. Трендсеттер довольно часто демонстрирует наряды из масс-маркета, поэтому ее аутфитами вдохновляются множество модниц.
Источник:24 канал
София Коэльо – настоящий эксперт в области базового гардероба. Она умело комбинирует цветовые палитры, простые силуэты и супермодные детали.
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Образы Софии Коэльо кажутся простыми и гениальными одновременно. Девушка легко сочетает необычные приемы, а поклонники сразу распознают ее уникальный стиль. Португальская стилистка прекрасно себя зарекомендовала среди ведущих трендсеттеров, поэтому на ее образы обращают такие именитые издания как Vogue, Elle, Harper's Bazaar и другие.
Модница хорошо разбирается в монохромном наряде и знает, как грамотно подчеркнуть каждую деталь. Каждый новый выход стилистки Софии Коэльо хочется разглядывать, ведь она умеет хорошо из простых базовых вещей создать красивые аутфиты.
Fashion 24 предлагает остановиться в стильных образах Софии Коэльо и показать на примере известной блогерши 7 весенних образов, которые вы захотите повторить.
Косынка + высокие сапоги на каблуке
Широкие джинсы + кардиган
Мини-юбка плиссе + белая рубашка
Белый total look
Свитшот оверсайз + спортивные штаны
Джинсы + топ + рубашка оверсайз
Длинное платье + кожаный жакет + лоферы
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