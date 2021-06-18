7 новых микротрендов лета, которые носят главные модницы инстаграма

Тренды – понятие очень мимолетное. В модных глянцах можно четко проследить, как в этой рубрике постоянно появляются новые элементы гардероба, которые активно примеряют на себе инфлюенсеры. Что сейчас особенно пришлось модницам по душе – смотрите в подборке.

Стильные инфлюенсеры – это не просто новомодный англицизм, а конкретный инструмент брендов, или отдельных элементов гардероба в борьбе за популярность.

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Модные звезды инстаграма уже давно стали агентами и популяризаторами влияния. Те вещи, которые они примеряют на себе, через некоторое время хотят примерить большинство модниц.

За инстаграм-страницами стильных девушек следят миллионы поклонников. К примеру, немецкий блогер Леони Ханне со своей 3-миллионной аудиторией – для своих фанатов авторитет и безусловный лидер мнения.

"Инфлюенсеры похожи на новый каталог", – говорит дизайнер белья Тайлин Нгуен. По ее словам, смотреть на стильных звезд инстаграма гораздо проще, чем зайти в магазин с целой кучей вещей на полках, которые вы не знаете, и из этого самостоятельно составлять образ.

Что уже активно одевают фешионисты и пропагандируют в своих профилях – смотрите в подборке.

Крабики

Крабики для волос из нашего детства стали особым микротрендом этого лета. Этот аксессуар снова вернулся в моду, чтобы придать вашей прическе свежий вид.

Микросумка

Несмотря на то, что сумки размера оверсайз набирают популярность, маленькие сумочки еще продолжают удерживать позиции. Такие сумки регулярно демонстрируют в своих образах модные инфлюенсеры.

Голая спина

Тренд на голую спину захватил многих поклонниц красивого наряда. Образ с обнаженной спиной всегда выглядит чувственно и соблазнительно. Этим летом вам точно надо приобрести кроп-топ, водолазку или платье с оголенными плечами.

Зеленый цвет

В этом сезоне сочный ярко-зеленый цвет побил все рекорды. Любой элемент гардероба – жакет, рубашка, брюки, платье, сумка или обувь помогут вам быть самой стильной модницей.

Купальник кроше

Этим летом инфлюенсеры начинают носить вязаный купальник кроше. Такой купальник уже примерили многие знаменитости, поэтому он точно обеспечит вам незабываемый образ на пляже.

Острый носок

Обувь с острым носком ненадолго спряталось в тень, а теперь снова вернулась к нам, оттеснив в сторону своего противника – квадратный носок. Выбирая балетки этим летом можете снова обращать внимание на заостренный носок.

Разрезы на одежде

В этом сезоне дизайнеры решили украсить одежду разнообразными разрезами во всех доступных местах – на груди, талии и бедрах. Платья с вырезами уже поселились в гардеробах многих стритстайл-модниц.