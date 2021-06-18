Стильные инфлюенсеры – это не просто новомодный англицизм, а конкретный инструмент брендов, или отдельных элементов гардероба в борьбе за популярность.
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Модные звезды инстаграма уже давно стали агентами и популяризаторами влияния. Те вещи, которые они примеряют на себе, через некоторое время хотят примерить большинство модниц.
За инстаграм-страницами стильных девушек следят миллионы поклонников. К примеру, немецкий блогер Леони Ханне со своей 3-миллионной аудиторией – для своих фанатов авторитет и безусловный лидер мнения.
"Инфлюенсеры похожи на новый каталог", – говорит дизайнер белья Тайлин Нгуен. По ее словам, смотреть на стильных звезд инстаграма гораздо проще, чем зайти в магазин с целой кучей вещей на полках, которые вы не знаете, и из этого самостоятельно составлять образ.
Что уже активно одевают фешионисты и пропагандируют в своих профилях – смотрите в подборке.
- Крабики
Крабики для волос из нашего детства стали особым микротрендом этого лета. Этот аксессуар снова вернулся в моду, чтобы придать вашей прическе свежий вид.
- Микросумка
Несмотря на то, что сумки размера оверсайз набирают популярность, маленькие сумочки еще продолжают удерживать позиции. Такие сумки регулярно демонстрируют в своих образах модные инфлюенсеры.
- Голая спина
Тренд на голую спину захватил многих поклонниц красивого наряда. Образ с обнаженной спиной всегда выглядит чувственно и соблазнительно. Этим летом вам точно надо приобрести кроп-топ, водолазку или платье с оголенными плечами.
- Зеленый цвет
В этом сезоне сочный ярко-зеленый цвет побил все рекорды. Любой элемент гардероба – жакет, рубашка, брюки, платье, сумка или обувь помогут вам быть самой стильной модницей.
- Купальник кроше
Этим летом инфлюенсеры начинают носить вязаный купальник кроше. Такой купальник уже примерили многие знаменитости, поэтому он точно обеспечит вам незабываемый образ на пляже.
- Острый носок
Обувь с острым носком ненадолго спряталось в тень, а теперь снова вернулась к нам, оттеснив в сторону своего противника – квадратный носок. Выбирая балетки этим летом можете снова обращать внимание на заостренный носок.
- Разрезы на одежде
В этом сезоне дизайнеры решили украсить одежду разнообразными разрезами во всех доступных местах – на груди, талии и бедрах. Платья с вырезами уже поселились в гардеробах многих стритстайл-модниц.