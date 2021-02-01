День рождения Жасмин Тукс: 7 невероятных платьев "ангела" Victoria's Secret
Знаменитая американская модель и "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс сегодня празднует день рождения. Манекенщице исполнилось 30 лет. Какими платьями во время светских выходов модель запомнилась больше всего – смотрите в нашей подборке.
Источник: 24 канал
Жасмин Тукс хорошо известна всем представителям fashion-индустрии и тем, кто интенсивно интересуется жизнью моделей.
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В декабре 2016 года ее фото в самом дорогом купальнике в мире за 4 миллиона долларов, облетело весь мир.
Жасмин Тукс представляет Fantasy Bra на шоу в 2016 году / Фото з інстаграму
С этого периода американская модель стала еще узнаваемее. В детстве Тукс увлекалась волейболом, футболом и гимнастикой, а так же, как и каждая девочка, мечтала о модном подиуме.
Начала она свою карьеру очень рано – в 15 лет, а в 19 лет подписала свой первый коммерческий контракт. В свои 30 лет экзотическая красавица представляет одно из лучших модельных агентств IMG models, а уже совсем скоро станет женой. Недавно владелец приложения Snapchat Хуан Давид Борреро сделал Жасмин признание. Вскоре звездная пара начнет подготовку к свадьбе.
Знаменитости уже давно диктуют тренды в инстаграме, а их образы упорно повторяют фанаты. За личным профилем модели следит более 4 миллионов человек. Модель любит делиться с поклонниками стильными аутфитами, но кроме этого показывает немало фотографий своей стройной фигуры.
Впрочем в день рождения манекенщицы Fashion 24 решил сосредоточить свое внимание на ее безупречных выходах и вспомнить лучшие платья, в которых она появлялась на светских событиях.
Лучшие выходы Жасмин Тукс
Безупречный светский выход Жасмин Тукс / Getty Images
Безупречный светский выход Жасмин Тукс / Getty Images
Безупречный светский выход Жасмин Тукс / Фото з Pinterest
Безупречный светский выход Жасмин Тукс / Фото з Pinterest
Безупречный светский выход Жасмин Тукс / Фото з Pinterest
Безупречный светский выход Жасмин Тукс / Фото з Pinterest
Безупречный светский выход Жасмин Тукс / Фото з Pinterest
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