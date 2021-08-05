Черный цвет имеет немало преимуществ: это классический оттенок, который всегда в тренде. К тому же он способен изрядно корректировать и подчеркивать фигуру. Рассказываем, как превратить скучный черный цвет в яркий летний образ.

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Оригинальные летние черные платья

Норвежский автор блога о моде Nina Sandbech покоряла улицы столицы Осло в черн ом мини-платье . Рукава, бралет и юбка скреплены с помощью одной завязки, оставляя обнаженные части тела, которые добавляли образу оригинальности.

Негин Мирчалехи выбрала более откровенную модель, которая ярко подчеркивала ее фигуру. Платье с корсетом помогло сделать акцент на талии, а глянцевые блики ткани добавили нотки роскоши.

Леди Гага также в этом сезоне примерила оригинальную черную модель. Платье украшено золотыми пуговицами и контрастным ремешком с трендовыми цепями. Наряд создал модный дом Alessandra Rich , но похожие модели можно легко найти на полках магазинов масс-маркета.

Это платье для смелых девушек. Оно откровенное и экстраординарное. Канадская супермодель Лекси Вуд ярко демонстрирует свою прекрасную фигуру в этом наряде.

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Такая модель стала настоящей бомбой этим летом , о которой мечтала почти каждая модница. Бралет и юбку соединили узкой перепонкой, которая изрядно подчеркивала линию талии. Особенно дорого это платье выглядит в черном цвете.

Испанка Лаура продемонстрировала, как ярко может выглядеть черная одежда. Она надела шелковое платье от Zara в классическом оттенке с оригинальным дизайном. Открытое плечо и отсутствие рукава акцентирует на ключицах. Также наряд имеет актуальные вырезы на талии.

Еще одно стильное трикотажное платье от Mossman воплощено в черном цвете. Его примерила Джин Маргрет и дополнила образ белым жакетом.

Трендсетерка Силия предпочла этого лета черное мини-платье из атласа. Ее наряд привлекает внимание яркими вырезами на талии , а тоненькие подтяжки придают образу хрупкости.

Фэшн-инфлюенсерка Изабелла Ангус примеряла оригинальный черный наряд , который трудно назвать скучным. Яркие вырезы и маскулинный верх, с акцентом на линии плеча, точно не оставят равнодушными настоящих модниц.



