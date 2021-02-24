Для каждой девушки красота и привлекательный внешний вид являются важными нюансами в повседневной жизни. В начале весны модницы особенно хотят выглядеть оригинально, удивляя всех подчеркнутым чувством стиля.

Весеннее настроение заставляет женщин порхать в новых и смелых образах, которые отличаются невероятной нежностью и изяществом, множеством приятных пастельных оттенков, легкостью тканей и женственностью силуэтов.

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В марте всем нам не обойтись без стильной верхней одежды. Актуальными останутся классические двубортные пальто длины миди в черном и бежевом цвете, карамельные тренчи и кожаные куртки-косухи.

Идеальной основой для весенних образов станут трендовые широкие джинсы, кожаные брюки или леггинсы со штрипками. Завершая образ, внимательнее присмотритесь к ультрамодной кепке нового сезона, лаконичным сумкам, кедам или высоким резиновым сапогам.

Невероятное обилие тандемов модных комплектов одежды на весну можно соединить с красивым весенним нарядом. Вдохновляющие образы предлагаем вам посмотреть на примере инфлюенсеров со всего мира, демонстрирующих модные аутфиты.

Представленные модные варианты одежды прекрасно подойдут для прогулок, неформального стиля и уличного направления streetstyle.

Школа стиля Selfish большинство образов собрала многослойных. Вы можете поэкспериментировать с объемами и фактурами, миксовать теплые и холодные вещи, создавая уютные и комфортные аутфиты.

Готовые формулы аутфитов на весну

Образ № 1



Стильный образ на весну / Фото из инстаграма Selfish School

Образ № 2



Стильный образ на весну / Фото из инстаграма Selfish School

Образ №3



Стильный образ на весну / Фото из инстаграма Selfish School

Образ №4



Стильный образ на весну / Фото из инстаграма Selfish School

Образ №5



Стильный образ на весну / Фото из инстаграма Selfish School

Образ №6



Стильный образ на весну / Фото из инстаграма Selfish School

Образ №7



Стильный образ на весну / Фото из инстаграма Selfish School