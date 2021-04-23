Довольно часто каждый из нас не знает, в чем выйти на прогулку, на работу в офис, на первое свидание или день рождения. В подборке весенних образов вы точно найдете вариант образа на теплую весну, который вас порадует, ведь его достаточно просто повторить.

Весной наша душа просит легкой, простой и интересной одежды. Тренч, голубые джинсы, кроссовки и сумка среднего размера – обязательные элементы гардероба каждой девушки.

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Эти вещи можно сочетать между собой множество раз и они всегда будут выглядеть безупречно. Впрочем, помимо основных вещей, весной можно применить немало других стильных элементов.

Для каждой представительницы прекрасного пола трендовые образы на весну должны подчеркивать их индивидуальность. Из представленной подборки выберите то, что будет отражать ваши вкусы и предпочтения, а также уникальное чувство стиля и понимание моды.

В подборке вы найдете трендовые черные лоферы, которые носят все модницы инстаграма, широкие джинсы, анималистические аксессуары, кожаные брюки и штаны с вырезами.

Fashion-эксперты не советуют облачаться в тренды с ног до головы. Ваш образ будет интересно и стильно выглядеть, если он на 80% будет состоять из базы и лишь на 20% из трендов.

Инвестиция в базовый гардероб не только сохранит ваши средства, но и позволит создавать множество стильных образов, которые можно дополнить трендовым элементом гардероба.

Формула № 1



Стильные образы на теплую весну / Фото из инстаграма

Формула № 2



Стильные образы на теплую весну / Фото из инстаграма

Формула № 3



Стильные образы на теплую весну / Фото из инстаграма

Формула № 4



Стильные образы на теплую весну / Фото из инстаграма

Формула № 5



Стильные образы на теплую весну / Фото из инстаграма

Формула № 6



Стильные образы на теплую весну / Фото из инстаграма

Формула № 7



Стильные образы на теплую весну / Фото из инстаграма