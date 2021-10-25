В этом году особенно актуальны широкие джинсы, а также популярные приталенные модели расклешенные от колена. Топовое место среди самых популярных изделий занимают прямые модели, а также изделия в стиле пэчворк.

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На своих страницах инфлюэнсеры показывают немало актуальных аутфитов. Стильные образы демонстрирует на себе француженка Жюли Феррери, португальский стилист София Коэльо, немецкий блогер Соня Лисон и многие другие.

Асимметрия

Жюли Феррери сочетает тонкий кардиган с асимметричными пуговицами и серыми джинсами. Изюминки образу придадут золотистые украшения и коричневая сумка.

Стильные образы с джинсами / Фото из инстаграма

Спорт

Для прохладной осенней погоды выбирайте вместо футболки – свитшот. Стилистка София Коэльо соединила широкие джинсы с яркими кроссовками и серо-салатовой жилеткой.

Стильные образы с джинсами / Фото из инстаграма

Smart casual

Темные прямые джинсы сочетайте с удлиненным жакетом. Чтобы сделать образ более расслабленным – довершайте его кедами и кепкой.

Стильные образы с джинсами / Фото из инстаграма

Новая классика

Обычный образ с джинсами и водолазкой попробуйте разбавить классической жилеткой. Туфли-лодочки, сумка тоут и черные солнцезащитные очки идеально довершат образ.

Стильные образы с джинсами / Фото из инстаграма

Ежедневный образ

Уже теперь можете сочетать свитер с норвежским узором и модными широкими джинсами. Аутфит довершит минималистичная сумка и сапоги на массивной подошве.

Стильные образы с джинсами / Фото из инстаграма

Все тренды

Попробуйте совместить все сезонные тренды в одном образе. Черная водолазка и обычные синие джинсы станут отличной базой. Стеганая куртка и модные челси сделают look актуальным.

Стильные образы с джинсами / Фото из инстаграма