Осенью во время показов дизайнеры представляли новые коллекции весенне-летнего сезона, а между тем fashion-эксперты определяли оттенки, которые будут актуальны этой весной.

Fashion-издание Who What Wear провели анализ коллекций и рассказали, какая цветовая гамма будет актуальна этой весной.

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Большинство оттенков имеют приглушенные пастельные тона, такие как бледно-желтый, голубой и сиреневый. Но есть несколько более смелых цветов – ярко-красный и оранжевый закат, которые идеально подходят для первых теплых весенних ночей.

Вещи в 6 самых популярных цветах можно приобрести уже сейчас. Зимой масс-маркет начинает масштабный сейл и продает множество вещей, которые еще смело можно носить в будущем сезоне. Поэтому внимательнее присматривайтесь к актуальным цветам, среди которых вы можете выбрать трикотажные брюки или летние платья в правильных, стильных оттенках.

Актуальные цвета весны

Солнечный луч

Нежно-желтый цвет, который будет популярным весной – это простой способ придать своему наряду оживление. Светло-желтый оттенок, который еще называют лимонным, а также все кремовые оттенки являются чистыми, светлыми цветами. Этот цвет точно подарит глоток свежего воздуха вашему образу. Нежно-желтый прекрасно гармонирует с красным и оранжевым цветами и нежными зелеными оттенками. Контрастирует с черным, серым и синим.



Актуальные цвета весны / Who What Wear

Детский голубой

Весной модным будет нежно-голубой цвет. Чтобы создать не только эффектный, но и наполненный определенным содержанием образ, миксуйте "детский голубой" с другими цветами, которые в сочетании будут выглядеть стильно. В 2021 году дизайнеры прогнозируют большую популярность колорблокинга, поэтому обратите внимание на сочетание голубого и зеленого, голубого и розового, голубого и белого и голубого и фиолетового.



Актуальные цвета весны / Who What Wear

Кардинальный красный

Если вы не любите пастельные цвета, то кардинальный красный цвет спасет все ваши весенние образы. Вещи таких оттенков носят смелые и уверенные в себе модницы, которые не боятся привлечь чужие взгляды. Современные дизайнеры постоянно разрабатывают новые яркие, эффектные и стильные модели наряда с ярким красным оттенком. Красный цвет выгодно сочетать с белым, черным, розовым, оранжевым и фиолетовым цветом.



Актуальные цвета весны / Who What Wear

Пастельный неон

Стилистам трудно вычленить этот оттенок в какой-то один. Отмечается, что трендовый цвет – это и не лаймово-зеленый, но не салатовый. Сюда стоит отнести нечто среднее, идеально сочетающее в себе оттенки лаймового и салатового. Трендовый цвет имеет яркость неона (он мягче), но не имеет той тусклости, которую иногда может нести салатовый зеленый.



Актуальные цвета весны / Who What Wear

Оранжевый закат

Чтобы понять, какой цвет будет популярным весной, стилисты советуют его сравнивать с цветом коктейля Aperol Spritz, который мы еще до времен пандемии, спокойно пили на пляже и встречали закат.

Актуальные цвета весны / Who What Wear

Сиреневый

Сиреневый цвет вы можете носить уже сейчас, ведь, как известно, зимой самым популярным цветом считается фиолетовый и все его оттенки. Поэтому смело можете покупать свитера или кардиганы в этом цвете. Больше всего сиреневого цвета в своих коллекциях представили Chloé и Miu Miu.

Актуальные цвета весны / Who What Wear