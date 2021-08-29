С наступлением первых холодных дней мы достаем из шкафа базовый элемент осенне-зимнего сезона – теплый свитер. Он согревает в холодный день, обеспечивает комфорт при ношении, а трендовый крой и цвет служит продолжением модного образа.

Партнерский материал Самый реалистичный настенный электрокамин с кристаллами Ignite XL от ирландской компании Dimplex

Жюли очень любит минималистичный и сдержанный стиль одежды, а в ее гардеробе преобладают пастельные цвета, которые так любят настоящие француженки. Бежевые, пудровые, кремовые и шоколадные оттенки помогут составить замечательный осенний look.

Несмотря на образы инфлюенсерки, внутри просыпается вдохновение для создания модных нарядов из базовых вещей. Жюли Феррери обладает безупречным чувством стиля, поэтому все ее лаконичные образы заслуживают особого внимания.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Этой осенью советуем обратить внимание на серый свитер с воротником, бежевый и пудровый на замочке, на вязаный кардиган приглушенных цветов и хит этой осени – свитер в полоску. Их можно легко совместить с джинсами и брюками, как это делает модница, или надеть с юбкой и шортами.

Сверху идеально подойдет кожаная куртка, бежевый классический тренч или пальто длины миди. В нашей подборке вы увидите лучшие свитера трендсеттерки, которые стоит приобрести этой осенью.



Образ на осень от Жюли Феррери / Фото с инстаграма инфлюесерки



Образ на осень от Жюли Феррери / Фото с инстаграма инфлюесерки



Образ на осень от Жюли Феррери / Фото с инстаграма инфлюесерки



Образ на осень от Жюли Феррери / Фото с инстаграма инфлюесерки



Образ на осень от Жюли Феррери / Фото с инстаграма инфлюесерки



Образ на осень от Жюли Феррери / Фото с инстаграма инфлюесерки