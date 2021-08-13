Дизайнеры подготовили в этом году для модниц интересные летние платья на любой вкус. Среди предложенных моделей вы можете найти вариант для офиса, праздничного события, прогулки или вечеринки.

Партнерский материал Стиль и уют в одном: настенный электрокамин, который монтируется менее чем за час

Ничто так не украшает девушку, как модное платье, которое дарит не только красоту и уверенность в себе, но и подчеркивает индивидуальный стиль. До конца лета осталось уже не так и много времени, поэтому советуем вам не терять возможности и выбирать стильное платье, в котором вы можете отправиться на прогулку или вечеринку.

На завязках

Легкое длинное платье на тонких завязках – идеальный вариант для летнего жаркого дня. Такое платье прекрасно гармонирует с легкими босоножками на шнуровке, стильной косынкой и лаконичными изысканными аксессуарами.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

С разрезом на ноге

Для вечернего образа прекрасно подойдет платье с разрезом на ноге. Такой пикантный акцент создаст именно то впечатление умеренной откровенности, которое порой привлекает больше внимания, чем слишком открытые наряды.

С обнаженной спиной

В этом сезоне платья с открытой спиной просто мегапопулярны. Их уже успели примерить и знаменитости, и модные инфлюэнсеры. Если вы еще до сих пор не примерили на себе это безупречное изделие, советуем использовать время и испытать популярное платье на себе.

Соблазнительное и чувственное платье с обнаженной спиной точно станет одним из любимых элементов гардероба. Бонус – вам в нем точно не будет жарко в солнечный день.

С вырезами

Модель с вырезами гарантированно поможет вам находиться в центре внимания. Дизайнерам настолько пришлась по душе идея обнаженной спины, что они решили пойти еще дальше и украсить платья неожиданными вырезами по всей длине. Участки обнаженной кожи особенно эффектно смотрятся на фоне темной ткани, что создает невероятно сексуальный образ.

С бахромой

Платье с бахромой не подходит для повседневных образов, впрочем, отлично впишется в вечеринку или праздничное событие. Модницы в таких платьях с необычным декором не только создадут незабываемый образ, но и продемонстрируют, что они следят за трендами.

С пышными рукавами

Любительницам романтичных платьев советуем обратить внимание на модели с рукавами-фонариками. Платья с рукавами в стиле принцессы выглядят просто очаровательно.