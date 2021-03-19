Несмотря на то, что на Неделях моды дизайнеры диктуют основные тенденции и задают модный вектор на сезон вперед, все мы в основном ориентируемся на уличную моду. Именно образы стритстайла и наряды инфлюенсеров заставляют нас задуматься над своим гардеробом и вдохновиться их аутфитами.

То, как мы одеваемся в значительной степени влияет на то, как мы себя чувствуем. В этом сезоне будет много эффектных и потрясающих нарядов, которые подарят ощущение радости, ведь по-другому в таких образах чувствовать себя просто невозможно.

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Маленькие тенденции – это отличный способ разнообразить свой гардероб и добавить стилю индивидуальности интересными деталями. На пике fashion-осмысленности отпала необходимость каждого сезона обновлять свой гардероб новыми нарядами.

Модницы учат на своих примерах, как можно легко и просто создать простой образ – более изысканным и акцентированным благодаря маленьким лайфхакам. Модные эксперты советуют применять в своих аутфитах микротренды.

Спортивный костюм

Модницы в последнее время сильно полюбили спорт-шик. Образы в спортивных костюмах теперь можно увидеть почти в каждой фешионистки. Стильные instagram-girl чаще всего носят спортивные костюмы в паре с жакетами и пальто.

Этой весной создавайте замечательный образ благодаря классическому крою пальто, худи, свободным спортивным штанам и белым кроссовкам.

Брюки, заправленные в сапоги

Ранее модницы такой трюк проворачивали с леггинсами или джинсами скинни, но по словам стилистов, теперь такой фасон уже не модный, поэтому заправляйте в ботинки классические джинсы или брюки.

Все оттенки бежевого

Минимализм никуда от нас не убегает, поэтому всегда будет актуальным. Инвестировать в свой гардероб одежду в оттенках бежевого – правильное решение. К тому же вещи в нейтральных оттенках – прекрасная база для создания любых образов.

Цветные сумки

Подбирать сумку к цвету обуви, или наоборот – уже давно не актуально. На модной арене первенство забрал колорблок, и если уметь его правильно применить в своем образе, можно получить просто беспроигрышный look. Цветные сумки в этом сезоне помогут вам сделать любой аутфит оригинальным и интересным.

Кожа

Кожа уже несколько сезонов не покидает ни модные подиумы, ни уличную моду. Стилисты говорят, что она имеет все шансы войти в список базовых вещей гардероба. Выбирайте этой весной жакеты с экокожи, брюки, юбки и даже тренчи. Не бойтесь создавать из кожи total look, который выглядит чрезвычайно эффектно.

Аксессуары для волос

Весной популярность завоевала косынка и крабик для волос. Стильные образы с косынкой можно заметить на супермоделях Ирине Шейк и Хейли Бибер. А вот крабики активно применяют для фиксирования волос и красивой прически Рози Хантингтон-Уайтли и София Коэльо.