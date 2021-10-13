6 главных базовых вещей осени, которые уже примерили инстаграм-модницы

Формируя гардероб на новый сезон – всегда начинайте с базы. Эти элементы гардероба помогут вам легко сочетать вещи между собой и составить стильный образ. Какие микротренды уже примерили инфлюэнсеры – смотрите далее.

Чтобы не тратить много денег, времени и сил на составление актуальных осенних образов, стоит всего лишь собрать капсульный гардероб, который станет для вас сезонной базой и поможет быстро создать желаемый look.

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Капсула – это простые и универсальные вещи, которые отлично миксуются между собой, подходят друг к другу по стилю, цветам и текстурам.

Капсульный гардероб на осень

Бежевый свитер оверсайз

В этом сезоне делайте ставку на свитер с высоким горлом или V-вырезом. Выбирайте любимый фасон и сочетайте верх с трендовыми кожаными брюками или любимыми джинсами. Кроме этого, удлиненные модели можно носить соло с сапогами на массивной подошве, как это делает британская модница Алисия Родди.



Капсульный гардероб на осень / Фото из Cosmopolitan

Широкие джинсы

Широкие джинсы не покидают тренды, поэтому если вы еще до сих пор не успели их приобрести – имеете прекрасную возможность сделать это в этом сезоне. Такие джинсы подходят к тренчам и пальто, хорошо сочетаясь с белыми кроссовками и черными сапогами на каблуке.



Капсульный гардероб на осень / Фото из Cosmopolitan

Вязаный жилет

Этот стильный элемент гардероба, который был популярным в прошлом году, до сих пор не теряет своих позиций. Летом стилисты советовали носить их вместо топа, а уже осенью сочетайте их с рубашками или водолазками.



Капсульный гардероб на осень / Фото из Cosmopolitan

Кофта-бретонка

Модный мир завоевал любимый принт француженок – полоска. С учетом того, как модницы начали массово носить свитера с полосками, продержатся они с нами еще не один сезон.



Капсульный гардероб на осень / Фото из Cosmopolitan

Оверсайз-жакет

Жакет с мужского плеча поможет вам сделать любой образ более элегантным и стильным. Обязательно делайте ставку на актуальный фасон – удлиненный и оверсайз.



Капсульный гардероб на осень / Фото из Cosmopolitan

Кожаные штаны

Кожаные штаны – горячий тренд, который продолжает покорять модный мир. Цветные модели подойдут для вечеринок или похода в бар. Классические черные изделия помогут вам дополнить любой будничный образ.



Капсульный гардероб на осень / Фото из Cosmopolitan