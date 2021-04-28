Стиль француженок довольно часто привлекает внимание всех модных глянцев, так как их стиль настолько самобытен, что хочется научиться у них главных азов, чтобы создать образ простым, лаконичным и в то же время стильным и оригинальным. На своих примерах ежедневно модные образы показывают француженки, которые активно ведут свои страницы в инстаграме.

Элегантный и намеренно небрежный стиль настоящих француженок считается эталоном во всем мире. В каждую модницу заложен талант безупречно выглядеть в обычных джинсах и пальто.

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Француженки знают, как инвестировать средства в вещи для капсульного функционального гардероба.

Для того, чтобы научиться одеваться во французском стиле, проще вдохновляться их фотографиями в инстаграме. В этом помогут 6 инфлюенсеров, которые активно ведут инстаграм и демонстрируют в сети свои лаконичные и элегантные аутфиты.

Лея Сфез

Лея Сфез работает художественным руководителем и консультирует различные компании по вопросам создания неповторимого стиля бренда. Ее креативный подход к созданию образов и четкое понимание своего стиля позволили ей получить большую армию поклонников.

В 2019 году Лея стала новобранцем в фэшн-полку #mangogirls, куда входят самые модные инстаграм-модницы со всех уголков Европы.

Анна-Лора Маэ

Страница в инстаграме Анны-Лоры Маэ – смесь трендов 1990-х и 2000-х. В своих образах она воспроизводит самые популярные тенденции того времени: от тонких кардиганов на голое тело до сумок-багетов с пушистыми ручками. Сейчас Анна-Лора беременна, поэтому ее аккаунт станет отличным гидом для будущих мам.

Люси Маэ

Стилист Люси Маэ – настоящее олицетворение французского шика. Блондинка носит свитера со школьными воротничками, короткие платья с ботфортами и строгие костюмы с классическими пальто. Весь ее инстаграм пропитан интересными и оригинальными образами.

Тамара Мори

Девушка не похожа на других парижанок, но хочет своим стилем выделяться еще больше и обращать на себя внимание. Она выходит на прогулку в панаме и лонгсливе с принтом тай-дай, однако несмотря на это, в ее гардеробе найдутся минималистичные босоножки в духе 1990-х, винтажные шелковые топы и тонкие свитера.

Сабина Сокол

Кадры Сабины Сокол излучают парижскую энергетику. Сокол фотографируется на миниатюрных романтических балкончиках, залитых дождем улицах и в уютных кафе в классических пиджаках, простых джинсах, объемных пальто и кожаных жакетах.

Жюли Феррери

Французская архитектор Жюли Феррери очень любит минималистичный и сдержанный стиль одежды. В ее гардеробе найдется немало блузок, изысканных кардиганов, структурированных жакетов и классических брюк, которые она удачно сочетает между собой.