6 черных платьев, которые никогда не выйдут из моды: подборка стильных вариантов

Маленькое черное платье – классический элемент женского гардероба. Такое платье подходит ко всем видам фигуры, легко вписывается в дневной или вечерний аутфит и позволяет экспериментировать с аксессуарами.

Изобретение Коко Шанель теперь является обязательным элементом гардероба каждой девушки. Дизайнеры каждый сезон презентуют маленькие черные платья. Что они подготовили для сезона осень-зима 2021/2022 – читайте в материале.

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Твидовое платье

Элегантные твидовые платья обязаны своей актуальностью Габриэль Шанель. Она еще в 1950-х популяризировала этот материал. Платья из твида до сих пор появляются в коллекциях дизайнеров, заняв нишу вневременной классики.



Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue

А-силуэт

Модель платья А-силуэта – отличный вариант, который размывает границу между дневным и вечерним дресс-кодом. Такое платье можно надевать для будничных и праздничных выходов. Выбирайте в этом сезоне платье с отложным воротником и массивными пуговицами.



Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue

Блестки

С началом новогодних корпоративов начинается пик на блестящие платья. Делайте ставку на короткое черное платье. Для создания праздничного образа вам понадобятся аксессуары и яркие туфли или сапоги.



Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue

Платье-жакет

Такое платье подойдет для похода в офис, а вечером можете спокойно прийти в нем на вечеринку. Комбинировать платье-жакет лучше с высокими сапогами на каблуке или минималистичными туфлями-лодочками.



Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue

Романтические

Игривые оборки и милые банты – главные отличительные признаки романтических мини-платьев. Для сезона осень-зима 2021/2022 Valentino представили короткое платье с бантиками.



Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue

Бельевой стиль

Маленькие черные платья в бельевом стиле уже давно полюбились все модницам. Такие платья часто надевают знаменитые селебритис Белла Хадид, Рианна и Дуа Липа. Выбирайте в этом сезоне стильные платья из шелка, шифона и крепа.



Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue