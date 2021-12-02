6 черных платьев, которые никогда не выйдут из моды: подборка стильных вариантов
Источник:Vogue
Маленькое черное платье – классический элемент женского гардероба. Такое платье подходит ко всем видам фигуры, легко вписывается в дневной или вечерний аутфит и позволяет экспериментировать с аксессуарами.
Изобретение Коко Шанель теперь является обязательным элементом гардероба каждой девушки. Дизайнеры каждый сезон презентуют маленькие черные платья. Что они подготовили для сезона осень-зима 2021/2022 – читайте в материале.
Интересно Высокий хвост и платье с бахромой: Леони Ханне поразила сеть аутфитом в морозный день
Твидовое платье
Элегантные твидовые платья обязаны своей актуальностью Габриэль Шанель. Она еще в 1950-х популяризировала этот материал. Платья из твида до сих пор появляются в коллекциях дизайнеров, заняв нишу вневременной классики.
Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue
А-силуэт
Модель платья А-силуэта – отличный вариант, который размывает границу между дневным и вечерним дресс-кодом. Такое платье можно надевать для будничных и праздничных выходов. Выбирайте в этом сезоне платье с отложным воротником и массивными пуговицами.
Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue
Блестки
С началом новогодних корпоративов начинается пик на блестящие платья. Делайте ставку на короткое черное платье. Для создания праздничного образа вам понадобятся аксессуары и яркие туфли или сапоги.
Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue
Платье-жакет
Такое платье подойдет для похода в офис, а вечером можете спокойно прийти в нем на вечеринку. Комбинировать платье-жакет лучше с высокими сапогами на каблуке или минималистичными туфлями-лодочками.
Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue
Романтические
Игривые оборки и милые банты – главные отличительные признаки романтических мини-платьев. Для сезона осень-зима 2021/2022 Valentino представили короткое платье с бантиками.
Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue
Бельевой стиль
Маленькие черные платья в бельевом стиле уже давно полюбились все модницам. Такие платья часто надевают знаменитые селебритис Белла Хадид, Рианна и Дуа Липа. Выбирайте в этом сезоне стильные платья из шелка, шифона и крепа.
Черные платья, как всегда, будут в моде / Фото Vogue