Синди Кроуфорд позировала перед фотокамерами знаменитых фэшн-фотографов. Луиджи Мурена и Янго Хензо – дуэт итальянского и швейцарского fashion-фотографов, которые фотографируют лучших супермоделей.

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В своем инстаграме фотографы признались, что их мечта осуществилась, ведь они всегда хотели поработать с Синди Кроуфорд.

Мы получили настоящий электрический удар. Все казалось столь очевидным. Состоялся настоящий симбиоз, будто мы всегда знали друг друга. Мы любим Синди, и очень благодарны ей за это первое свидание,

– говорится в инстаграм-заметке.

На обложке Синди появилась в черном жакете, соблазнительно обнажив одно плечо. Ее образ довершало массивное золотистое колье. Визажисты сделали насыщенный макияж, сделав взгляд выразительнее благодаря темным теням. Волнистые волосы знаменитости стилисты оставили распущенными, добавив объема.

"Синди Кроуфорд – это не ностальгия. Это одна из самых красивых женщин в мире и абсолютная икона, она становится еще более очаровательной с годами", – отметила fashion-директор Педро Салес.

Для фотосессии супермодель примерила наряды от люксовых брендов Louis Vuitton и Versace. На одном из снимков модель предстала в очень откровенном образе. Перед камерой Синди Кроуфорд позировала только в бра с камнями и черном фатине без трусов, прикрыв обнаженную часть тела руками.

Знаменитость также позировала перед камерой в кожаных бралетах, обтягивающих лосинах и боди, которые подчеркивали ее роскошную фигуру.