51-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для рекламы Calvin Klein: кадры из новой коллекции

Популярная 51-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в рекламе бренда Calvin Klein. Знаменитость позировала перед объективом фотографа в откровенном образе.

Наоми Кэмпбелл – одна из самых успешных супермоделей в мире. Даже в 51 год она продолжает удивлять поклонников безупречной фигурой и безупречной неугасающей красотой.

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Американский бренд Calvin Klein пригласил знаменитую модель стать лицом новой рекламной кампании, поскольку коллекция стала совместной работой вместе с лейблом Kith Наоми Кэмпбелл. Манекенщица принимала непосредственное участие в разработке одежды.

Фотограф сделал красивые кадры со знаменитостью на легендарной вилле Villa Necchi Campiglio в Милане. В саду роскошной виллы Наоми Кэмпбелл позировала топлес, прикрыв обнаженную грудь рукой. На себе она продемонстрировала 3 вида трусов Calvin Klein, позируя перед камерой в светло-голубых джинсах.

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Также она примерила спортивный топ на длинный рукав и бра, которые вошли в линейку бренда. Также бренд представил одежду для дома, спортивные штаны, худи и уютные пижамы. Вся линейка выполнена в традиционных спокойных тонах: сером, бежевом и белом.



Наоми Кэмпбелл в рекламной съемке / Фото из инстаграма Calvin Klein



Наоми Кэмпбелл в рекламной съемке / Фото из инстаграма Calvin Klein



Наоми Кэмпбелл в рекламной съемке / Фото из инстаграма Calvin Klein



Наоми Кэмпбелл в рекламной съемке / Фото из инстаграма Calvin Klein