Кадр для обложки глянца и невероятную фотосессию снимал в Кении фотограф Луис Альберто Родригес. На обложке глянца Наоми предстала топлесс лишь в одних черных трусах. Ее голову украшали массивные черные перья.

Наоми Кэмпбелл – одна из самых успешных супермоделей в мире. Даже в 50 лет она продолжает удивлять поклонников безупречной фигурой и безупречной неугасающей красотой.

В интервью британскому изданию Кэмпбелл рассказала, что часто бывает в Кении и даже пыталась помогать приютам в период пандемии.

Всякий раз, когда я нахожусь в Кении, я очень загружена. В период пандемии я более осторожна, но все равно стараюсь посещать детские дома. Я хочу помочь как можно большей части людей. Если я что-то люблю, то хочу, чтобы мир об этом знал,

– заявила модель.

Съемка знаменитости для журнала проходила в Кении. Супермодель рассказала, что съемки проводились днем и ночью, а атмосфера на съемочной площадке была просто безупречной.

Наоми Кэмпбелл отметила, что хотела бы, чтобы каждый читатель глянца увидел насколько Кения да и вообще Африка является красивой. Кэмпбелл призналась, что приезжает в Кению с 1994 года и каждый раз для себя открывает что-то новое.

Наоми Кепбелл позировала в очаровательном наряде на фоне скал и цветущей флоры. Модель примерила африканский наряд с тюрбаном. Также знаменитость позировала в роскошной одежде от популярных брендов, таких как Loewe, Marni, Jacquemus, JW Anderson и многих других.

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