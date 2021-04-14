Модницы со всего мира вдохновляются инфлюенсерамы – лидерами мнений, чьи профили собрали огромную аудиторию, которая принимает во внимание их слова и вдохновляется стильными образами. Свою нишу на просторах социальных сетей заняли также гранфлюенсеры, стиль которых не оставит равнодушным никого.

Гранфлюенсеры – это люди, которые овладели искусством ведения соцсетей. К этому звену принадлежат лидеры общественного мнения, которым больше 50 лет. Они ведут вдохновляющие профили, в которых показывают, как весело проводят время, а также демонстрируют интересные позирования и стильные образы.

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Гранфлюенсеры нарушают все стереотипы и каноны красоты, связанные с молодым возрастом и идеальной внешностью. В этом заключается их популярность. На своих примерах они показывают, что возраст им неподвластен, а старости бояться не стоит, ведь она так же прекрасна, как и молодость.

Рената Яздзик

Польская знаменитость Рената Яздзик смело надевает футболки тай-дай с трендовыми школьными воротничками. В ее профиле вы найдете образ, в котором она соединила босоножки с носками, и не только. Женщина выбирает для прогулок широкие джинсы с синими туфлями-лодочками, которые объединяет с массивным жакетом и футболкой с Дональдом Даком.

Мэл Кобаяши

Художница из Ванкувера отличается своей артистичностью и смелостью. Спортивные штаны с лампасами она может надеть с костюмной жилеткой, килт – с нарядными босоножками на каблуках, рабочие комбинезоны – с шубой. Сторонники любят Мэл за ее чувство юмора в паре с уникальным стилем.

Софи Фонтанель

Fashion-критик Софи Фонтанель долгий период надевала черное платье, а теперь не представляет свою жизнь без ярких цветов. В гардеробе женщины найдутся джинсовые комбинезоны, винтажные шелковые жакеты, пижамные костюмы и позолоченные штаны.

Лин Слейтер

История успеха Лин Слейтер просто поразительна. Однажды профессора социологии Фортхемского университета streetstyle-фотографы приняли за редактора моды. Ее фотографии быстро разлетелись сетью, поэтому не планируя Лин стала настоящей знаменитостью. Ее визитная карточка – серебрянные волосы и эффектные серьги.

Грис Ганем

Модница Грис Ганем – микробиолог по образованию, личный тренер по профессии и икона стиля по призванию. Женщина носит безупречную стрижку боб и обожает яркие цвета.

В своих образах она любит смешивать разные оттенки одного цвета и с легкостью осваивает total pink и total green. Женщина уверенно носит вязаные шорты, виниловые плащи и бра-топы под жакет.