К концу зимы осталось совсем мало времени, поэтому модницы уже начинают активно готовиться к весеннему периоду. В мировых стритстайл-хрониках можно увидеть, какие элементы гардероба нам понадобятся весной.

Хотя и новый сезон не принесет множество новых трендов, впрочем, советуем обратить внимание на отдельные элементы гардероба, которые активно носят инфлюенсеры. Известные фешионисты диктуют тенденции модного сезона и показывают модные примеры их применения. Берите на вооружение модные элементы и применяйте их в своем гардеробе.

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Верхняя рубашка

Среди многообразия стильных и классических пальто появилась кашемировая рубашка, которая также может согреть в холодную пору. Такая однотонная oversize-рубашка из плотной ткани с легкостью может заменить собой тренчи или легкие куртки.

Весной клетка будет мегапопулярной, поэтому от любимых нами рубашек она перекочует в рубашки-пальто. Такая вещь достаточно универсальная, ведь ее можно комбинировать с юбками разной длины, брюками и джинсами. Подойдут к рубашке-пальто не только ботинки, но и кроссовки и туфли на каблуках.



Стильные элементы гардероба нового сезона / Harper's Bazaar

Стеганое пальто

Объемные пуховики и шубы уже отслужили свое, поэтому весной снова выходят на модный Олимп – стеганые пальто, которые некоторые инфлюенсеры продолжали носить даже в холодное время года.

Стеганое пальто имеет замечательные термосвойства, поэтому идеально подходит для межсезонья. Альтернативой такому наряду могут стать стеганые куртки и жилеты, которые гармонично сочетаются со свитерами грубой вязки, трендовыми трикотажными платьями и костюмами-двойками.



Стильные элементы гардероба нового сезона / Harper's Bazaar

Кожаный плащ

Модные инфлюенсеры советуют весной не обходить стороной еще одну модную тенденцию – кожаный плащ. Черный плащ добавляет легкого драматического эффекта, а его универсальный цвет дает возможность сочетать его с любыми оттенками.



Стильные элементы гардероба нового сезона / Harper's Bazaar

Кроме этого, особенно выигрышно плащ выглядит в компании платья в бельевом стиле, с топами и брюками-палаццо, если вы хотите сделать образ романтичным. Мини платье и ботинки на массивной подошве сделают образ более грубым.



Стильные элементы гардероба нового сезона / Harper's Bazaar

Костюм-двойка и грубые ботинки

Стильное сочетание костюма и ботинок входит в актуальные комбинации весны. Героини стритстайла заправляют широкие костюмные брюки в массивную обувь, создав при этом немного необычный, но очень стильный силуэт.



Стильные элементы гардероба нового сезона / Harper's Bazaar

Панама

Панама уже давно стала главным универсальным убором, поэтому модницы легко комбинируют ее не только с кроп-топами и джинсами, но и с шубами, пуховиками, пальто и тренчами. После зимней шапки, надевайте весной панаму, чтобы завершить образ стильным головным убором.



Стильные элементы гардероба нового сезона / Harper's Bazaar