5 трендовых платьев лета, которые подойдут для жаркого времени года в городе

Выбор платьев летом всегда впечатляет. В жаркое время года дизайнеры предлагают разнообразные фасоны и модели из натуральных тканей, которые помогают телу дышать в жаркую пору.

Чтобы эффективно и комфортно провести лето в городе, добавьте в свой гардероб льняные или хлопковые платья, удлиненные рубашки или платья навеянные греческой эстетикой.

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Лен

Льняное платье – идеальное капиталовложение на лето, поскольку оно не нагревается в жаркую пору и не линяет от стирки. Сейчас бренды научились по-новому обрабатывают лен, благодаря чему платья не мнутся в процессе носки. В этом сезоне в моде платья, которые презентовал во время весенне-летнего показа в пшеничных полях бренд Jacquemus.



Красивые летние платья 2021 / Vogue



Красивые летние платья 2021 / Vogue

Белый хлопок

Белый цвет и хлопковый материал – идеальная летняя формула для жаркой погоды. Благодаря натуральному материалу и цвету, отражающему солнечные лучи, в таких платьях комфортно проводить весь день несмотря на изнурительную температуру. Для теплого времени года бренды показали такие платья, которые идеально подойдут для офисного дресс-кода и романтического свидания.



Красивые летние платья 2021 / Vogue



Красивые летние платья 2021 / Vogue

Греческая эстетика

В этом сезоне многие дизайнеры решили обратиться при создании коллекции к греческой эстетике, вспоминая образы богинь и нимф. Им пришлась по душе античная культура, поэтому дизайнеры воссоздали в своих коллекциях переосмысленные платья того времени.

Alberta Ferretti продемонстрировали мини-платье из нюдового шелка в паре с сандалиями-гладиаторами, Christian Dior показали макси-наряд из полупрозрачной ткани.



Красивые летние платья 2021 / Vogue



Красивые летние платья 2021 / Vogue

Рубашка-платье

Платье рубашечного кроя – неизменная вещь в летнем гардеробе. Натуральный материал, расслабленный силуэт и свобода движений дают возможность этому платью попадать в списки самых востребованных вещей на лето.

Tory Burch показали в этом сезоне платья рубашечного кроя приятного оранжевого оттенка, а Etro создали элегантный наряд лимонного оттенка.



Красивые летние платья 2021 / Vogue



Красивые летние платья 2021 / Vogue

Тонкие бретельки

В этом сезоне платья с тонкими бретельками и завязками чрезвычайно популярны. Дизайнеры украшают ими топы, рубашки, юбки, брюки. Дион Ли предложил ультрамодное платье с вырезом на прессе и тонкими бретельками. Схожих моделей сейчас очень много в магазинах масс-маркета, поэтому можно выбрать платье на сезон по доступной цене.



Красивые летние платья 2021 / Vogue