Универсальных рецептов, которые подскажут, как "выглядеть на миллион" нет. Однако стилисты знают о некоторых хитростях, применив которые в своем гардеробе, можно произвести правильное первое впечатление.

Элегантности и особого шарма могут придать принты, как и классические, которые у всех ассоциируются с чем-то дорогим и презентабельным, так и принты с рисунками, которые можно найти в любом масс-маркете.

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Клеточка "Принц Уэльский"

Некоторые представители модной индустрии отмечают, что не каждая клеточка может выглядеть дорого, и это правда. Впрочем классическая "шотландка", которую еще называют клеточкой "Принца Уэльского" получает первенство из всех известных клеточек.

Классическое длинное пальто подчеркнутое этим принтом и костюм-двойка, состоящий из жакета и мини-юбки – фавориты предстоящего сезона.

Больше клетку в своих коллекциях использует Ralph Lauren. Бренд славится аристократическим стилем, а что как ни сдержанный образ в мелкую клеточку прямо ассоциируется с Британией.



Больше всего клетки можно увидеть в образах Кейт Миддлтон / Фото з Pinterest

Гусиная лапка

Гусиная лапка – распространенное название этого принта, впрочем его еще называют пьет-де-пуль, border tartan и "собачий зуб". Паттерн этого принта появился в Шотландии.

Жители этой горной страны в XIX веке любили подчеркивать принадлежность к клану с помощью клетки на одежде, а border tartan, который сейчас считается прародителем гусиной лапки, был настоящим спасением для тех, кто придерживался нейтралитета.

Ахроматический контраст вместе со строгой геометрией прямых линий действительно выглядит дорого, так как вызывает стойкие ассоциации с аристократией и их изящными образами.



Блейк Лайвли в комбинезоне с "гусиной лапкой" / Фото з Pinterest

Шеврон

Популяризирует шевронные принты семья Миссони и их одноименный бренд. Именно они сделали горизонтальные ломаные линии на трикотаже своей визитной карточкой. Полоски могут быть разноцветными, но чем больше цвета – тем меньше эффект производит одежду.

Шевронный рисунок выглядит гораздо интереснее, чем обычные прямые линии. Образ будет выглядеть дорого, если наряд будет в полосках одного цвета, хотя и разных оттенков.



Хайди Клум в идеальном шевроновом платье / Фото з Pinterest

Горох

Средний классический горох, который еще называют polka dot переносит нас в стиль ретро. Гороховое платье независимо от фасона всегда будет уместно для любых событий. Однако нельзя обойти тот факт, что горох намного капризнее клетки или полоски.



Кейт Миддлтон в платье в черный горох / Фото з Pinterest

Абстракция

Абстракция не всем нравится, однако имеет четкую коннотацию, о которой часто говорят стилисты – это принт всегда выглядит дорого. Абстрактный рисунок нанесенный на одежду только сыграет на руку вашему образу.

Fashion-эксперты отмечают, что выбор правильного рисунка на одежде – одна из самых сложных задач. Разобраться в правильных абстрактных рисунках поможет только так называемая "насмотренность": ходите в музеи, читайте книги по искусствоведению и разбирайтесь в абстрактном экспрессионизме.



Платье-абстракция / Фото з Pinterest