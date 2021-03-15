Что мы будем носить осенью: 5 трендов с Недели моды в Париже
Судя по представленным коллекциям на Неделе моды в Париже, предстоящая осень должна просто поражать эклектичностью и неоднозначными формами. Создавая наряд для осенне-зимнего периода, дизайнеры с головой окунулись в 1970-е годы и создали футуристическую одежду, граничащую с богемным гламуром.
Источник:L'officiel
Париж – мировая столица моды, к которой приковано наибольшее внимание. Большая часть популярных брендов, таких как Miu Miu, Balmain, Chloé, Chanel, Louis Vuitton показали результаты своей работы на моделях.
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Внимательно просматривая все показы, можно выделить 5 трендов, которые будут актуальными уже осенью этого года.
- Мех Йети
Мех стремительно вернулся на модные подиумы в экзотических вариациях. Дизайнеры сделали меховыми сапоги-снегоступы, пушистые варежки и шубы, которые напоминают наряды викингов и пещерных людей.
Тренды осени с Недели моды в Париже / L'Officiel
- Золото
Осень будет по-настоящему золотой, ведь среди коллекций можно найти немало золотых элементов гардероба в виде платьев, жакетов, тренчей, кардиганов.
Тренды осени с Недели моды в Париже / L'Officiel
- Вязание
Тренд 1970-х на вязаные вещи и пандемия коронавируса спровоцировали возвращение в моду вязаных вещей. Возврат к рукоделию в свободное время, вопросы экологической осознанности и домашний уют включили вязаные вещи во все элементы гардероба, даже вечерние платья. Эксперты отмечают, что вязаная одежда станет главным мастхевом сезона.
Тренды осени с Недели моды в Париже / L'Officiel
- Кутюрный автодор
Последний год мы сильно скучаем по свободным путешествиям и приключениями, поэтому дизайнеры выразили общую тоску по впечатлениям, наполнив коллекцию эстетикой, которую позаимствовали из активных видов отдыха.
Наряд для осенне-зимнего периода напоминает горнолыжную экипировку, одежду для биатлона или парашютного спорта.
Тренды осени с Недели моды в Париже / L'Officiel
- Униформа
Известные бренды представили в своих коллекциях строгие костюмы, напоминающие военные мундиры и униформу героев научно-фантастических фильмов.
Тренды осени с Недели моды в Париже / L'Officiel
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