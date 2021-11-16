Теплая куртка зимой – это не только актуальный, но и необходимый элемент женского гардероба. Модные женские пуховики отражают все разнообразие стилей и современных тенденций, позволяя создавать трендовые образы в холодное время года.

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Укороченные

Несмотря на то, что такие пуховики не являются слишком практичными, они не перестают пользоваться популярностью у модниц. Короткие куртки выглядят очень стильно в сочетании с трендовыми сапогами в стиле Valentino.

Модница Тиффани Хсу показала хороший пример, как куртку можно сочетать под цвет шорт или любого другого элемента гардероба. Ради стильного эксперимента, выбирайте брюки под цвет пуховика.

Модные пуховики на зиму 2021/2022 / Фото из инстаграма инфлюенсера

Стеганые

Стеганые вещи зимой не будут терять своей популярности. Такие модели очень функциональны и практичны в носке. Они смогут дополнить аутфит с сапогами на низком ходу и на каблуке.

Модные пуховики на зиму 2021/2022 / Фото из инстаграма инфлюенсера

Яркие

С осенних пальто тренд на яркие вещи плавно перекочевал на зимние пуховики. Дизайнеры представили модели самых невероятных цветов: от сочного оранжевого до электрика.



Модные пуховики на зиму 2021/2022 / Фото из инстаграма инфлюенсера

Оверсайз

Вещи размера оверсайз продолжают удерживать лидерские позиции. Под такой пуховик можно создать теплый многослойный образ, который не позволит вам замерзнуть в холодное время года.



Модные пуховики на зиму 2021/2022 / Фото из инстаграма инфлюенсера

Без рукавов

В этом сезоне дизайнеры ввели в моду нетипичную модель – пуховик без рукавов, похожий на жилетку. Такой вариант является не самой лучшей защитой от холода, впрочем, позволит разбавить образ, комбинируя пуховик с вещами одного оттенка, как это делает британка Алисия Родди.



Модные пуховики на зиму 2021/2022 / Фото из инстаграма инфлюенсера