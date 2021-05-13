Дизайнеры представили акцентные принты, которые уже активно начали добавлять в свои образы знаменитости. Среди самых популярных – цветочный принт, видоизменение принта тай-дай – абстракция, полоски, горошек и морской мотив.

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Стилисты советуют обратить внимание именно на эти принты, которые добавят нотку яркости к любому вашему летнему образу.

Цветочный

Для весенне-летнего сезона дизайнеры представили огромное разнообразие цветочных принтов, которые состоят из мелких цветов, полевых, реалистичных больших и необычных тропических растений. Цветочный принт всегда летом выглядит уместно и стильно.

Морской

При создании коллекции океан стал источником вдохновения для многих дизайнеров. Принты с изображением морских звезд, ракушек, кораллов, жемчужин и рыб летом будут на пике популярности.

Абстракция

Дизайнеры довольно часто черпают вдохновение из картин знаменитых художников. Особой популярностью пользуются принты, вдохновленные направлением абстракционизма. В летних коллекциях одежда с необычными абстракциями появилась на многих мировых подиумах.

Полоски

Вертикальные, горизонтальные и косые полоски вырываются в лидеры летних принтов. Обращайте внимание на одежду с широкими или узкими прямыми полосками, или же на асимметричные и хаотичные линии. Стилисты отмечают, что вертикальные полоски удлиняют фигуру и делают ее стройнее.

Polka dot

Принт в горошек – вечная классика, которая всегда будет держаться на модном пьедестале. Романтичный горошек давно украшает блузы, юбки и платья модниц. В этом году дизайнеры решили оставаться верными классике и представили этот принт в традиционной черно-белой версии.