5 модных аксессуаров для холодного времени года, которые вам понравятся: фото

С приходом настоящего сезонного холода нам хочется побольше укутать себя в теплые вещи. Одеваться в осенне-зимний сезон можно стильно, если удачно подобрать аксессуары.

Осень – идеальное время для уютных тканей и интересных аксессуаров, которые придадут образу завершенности.

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Вопрос с аксессуарами для улицы всегда остается актуальным, поэтому для холодного времени года советуем сделать ставку на трендовые элементы гардероба, которые используют в своих аутфитах звезды стритстайла.

Аксессуары не только дополнительно защищают от холода, но и придают аутфиту стильный акцент.

Плюшевая сумка

В сети все большей популярности набирают плюшевые сумки. И если инфлюенсеры выбирают интересные игривые варианты, то бренд Louis Vuitton уже выпустил целую коллекцию таких изделий, поэтому внимательнее присматривайтесь к пушистым аксессуарам.



Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма



Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма

Шарф

Шарф – незаменимый помощник в холодное время. Он отлично дополняет куртки, пуховики, дубленки и пальто. Можете выбирать классические однотонные варианты, объемные разноцветные или стильные стеганные модели, которые выбирает британка Алисия Родди.



Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма



Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма



Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма

Панама

Панама не только летом не покидает модные радары, но и осенью, и зимой занимает лидирующие позиции. Сейчас можете выбирать тканевые панамы, а вот зимой делайте ставку на изделия из овчины, которые смогут вас согреть.



Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма



Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма

Шапка

Дополняйте свои образы шапками бини, которые удачно сочетаются с пуховиками и куртками. Интересные модели найдете в любом масс-маркете.



Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма

Перчатки

В ноябре можете использовать перчатки из экокожи, а вот когда похолодает больше – изделия из шерсти или трикотажа.



Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма