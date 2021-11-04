Осень – идеальное время для уютных тканей и интересных аксессуаров, которые придадут образу завершенности.
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Вопрос с аксессуарами для улицы всегда остается актуальным, поэтому для холодного времени года советуем сделать ставку на трендовые элементы гардероба, которые используют в своих аутфитах звезды стритстайла.
Аксессуары не только дополнительно защищают от холода, но и придают аутфиту стильный акцент.
- Плюшевая сумка
В сети все большей популярности набирают плюшевые сумки. И если инфлюенсеры выбирают интересные игривые варианты, то бренд Louis Vuitton уже выпустил целую коллекцию таких изделий, поэтому внимательнее присматривайтесь к пушистым аксессуарам.
Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма
Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма
- Шарф
Шарф – незаменимый помощник в холодное время. Он отлично дополняет куртки, пуховики, дубленки и пальто. Можете выбирать классические однотонные варианты, объемные разноцветные или стильные стеганные модели, которые выбирает британка Алисия Родди.
Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма
Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма
Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма
- Панама
Панама не только летом не покидает модные радары, но и осенью, и зимой занимает лидирующие позиции. Сейчас можете выбирать тканевые панамы, а вот зимой делайте ставку на изделия из овчины, которые смогут вас согреть.
Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма
Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма
- Шапка
Дополняйте свои образы шапками бини, которые удачно сочетаются с пуховиками и куртками. Интересные модели найдете в любом масс-маркете.
Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма
- Перчатки
В ноябре можете использовать перчатки из экокожи, а вот когда похолодает больше – изделия из шерсти или трикотажа.
Стильные аксессуары на холодное время года / Фото из инстаграма